Migrantes en México: entre la precariedad y la falta de documentos

méxico estados unidos inmigrantes efe 2

Gladys Castillo, migrante salvadoreña, señaló que la caravana busca presionar para que se aceleren los procesos de regularización: “En Tapachula casi no hay trabajo, y el poco que hay es mal pagado. Necesitamos papeles para poder llegar a la capital y trabajar de manera legal”.

El efecto de Estados Unidos en la crisis migratoria

Aunque esta caravana tiene como meta inmediata llegar a Ciudad de México y no a la frontera norte, el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sigue marcando el rumbo de miles de desplazados.

El llamado “efecto frontera” ya no se limita a ciudades como Tijuana o Tapachula: también se percibe en la capital mexicana, donde miles de personas permanecen varadas entre la desconfianza hacia las instituciones y el miedo a la deportación.

Oreste Rodríguez, migrante cubano que viaja con su familia, describió la situación como “un infierno”. Su reclamo, al igual que el de los demás, es claro: “Solo queremos un estatus migratorio para poder aportar a México y trabajar de manera digna”.

La nueva caravana refleja la compleja realidad de los inmigrantes en México, atrapados entre procesos burocráticos lentos y la presión migratoria de Estados Unidos. Para cientos de familias, caminar en masa es la única alternativa frente a la incertidumbre y la necesidad de buscar un futuro más seguro.