USCIS reabre el trámite para inmigrantes beneficiarios de DACA

Antecedentes judiciales y fallos recientes

El juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, declaró ilegal el programa en 2021, lo que llevó a suspender la aprobación de nuevas solicitudes. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ratificó ese fallo, pero limitó sus efectos únicamente a Texas, lo que permitió mantener la protección de más de medio millón de inmigrantes amparados bajo DACA en el resto de Estados Unidos.

Creado en 2012 por el expresidente Barack Obama, el programa DACA otorga un alivio temporal contra la deportación y permisos de trabajo a jóvenes indocumentados que llegaron siendo menores de edad. Más de 700.000 personas se han beneficiado desde su implementación.

Impacto en la comunidad latina y argentina en Estados Unidos

Aunque el juez Hanen aclaró que su decisión no implica deportaciones inmediatas, organizaciones de derechos migratorios denuncian que algunos beneficiarios han enfrentado detenciones durante las campañas de control migratorio del actual Gobierno.

Para la comunidad latina y los argentinos que residen en Estados Unidos, la continuidad de DACA representa un acceso vital a educación, empleo y estabilidad familiar. En este contexto, expertos recomiendan a los solicitantes mantenerse informados a través de abogados especializados y de los consulados, que suelen ofrecer asistencia en procesos migratorios complejos.

El futuro del programa depende de nuevas decisiones judiciales y de las políticas que adopte el Gobierno. Mientras tanto, los beneficiarios y solicitantes de DACA deben seguir atentos a los fallos y actualizaciones oficiales que definirán el alcance de esta medida clave para miles de inmigrantes en Estados Unidos.