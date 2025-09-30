Inicio Mundo Chicago

En Chicago el ICE arresta más de 500 inmigrantes en "Operación Midway Blitz"

ICE arrestó más de 500 inmigrantes en Chicago con Operación Midway Blitz desde septiembre, operativo federal sin fecha de cierre en Illinois

Jimena Díaz
Protestas del Día del Trabajo frente a la Torre Trump, en Chicago, Illinois en Estados Unidos (Archivo) debido a las políticas migratorias del republicano. Crédito: EFE/EPA/ Patrick Gorski.

Chicago se encuentra bajo un intenso operativo migratorio federal denominado "Operación Midway Blitz" que ha resultado en más de 500 arrestos de inmigrantes desde su inicio el 8 de septiembre, confirmaron CNN y Telemundo citando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Más de 500 arrestos sin fecha de finalización

Según reportó ICE, entre el 50% y el 60% de los arrestados eran buscados por sus antecedentes criminales. La agencia federal informó que la Operación Midway Blitz continuará hasta que sea considerada "exitosa", sin establecer una fecha específica de cierre.

Miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, desplegados en Washington. Lo mismo sucedi&oacute; en Boston y Chicago (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo.

Miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, desplegados en Washington. Lo mismo sucedió en Boston y Chicago (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo.

El DHS anunció que lanzó la operación en honor a Katie Abraham, una joven de 20 años fallecida ocho meses antes, según reportó CNN. Agentes de la Patrulla Fronteriza y de ICE han patrullado el centro de Chicago armados, enmascarados y en vestimenta camuflada, realizando múltiples detenciones.

El operativo, que no tiene fecha de cierre definida, generó tensión en la comunidad latina de Illinois y fue objeto de controversia tras la muerte de un inmigrante mexicano durante un enfrentamiento con agentes de ICE el 12 de septiembre.

Muerte de inmigrante mexicano en Chicago

El 12 de septiembre, Silverio Villegas-González, un inmigrante mexicano que vivía en Estados Unidos hace 18 años, murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante una parada vehicular en un suburbio de Chicago, confirmó CNN en Español.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que Villegas-González "se negó a obedecer las órdenes de las autoridades y condujo su vehículo contra los agentes", lo que resultó en que un oficial resultara herido y arrastrado. Sin embargo, la muerte ha intensificado las críticas sobre el uso de fuerza en el operativo.

Se reportó que ICE negó estar usando fuerza excesiva en la Operación Midway Blitz, aunque el incidente generó protestas y cuestionamientos por parte de autoridades locales y organizaciones de derechos humanos.

Tensión entre autoridades locales y federales

Un alcalde demócrata que aspira al Congreso en Illinois denunció haber sido atacado con gas lacrimógeno el 19 de septiembre durante una pequeña protesta afuera de una instalación de ICE en un suburbio de Chicago, según confirmó CNN.

El plan de militarización del presidente Trump en jurisdicciones demócratas bajo el argumento de la inseguridad mantiene en vilo a la comunidad y a las autoridades de Chicago e Illinois, que han planificado protecciones para inmigrantes y posibles batallas legales, similar a lo ocurrido en Los Ángeles y Washington D.C.

Para la comunidad latina en Chicago, esta operación representa uno de los despliegues de control migratorio más agresivos en años recientes. Las familias latinas enfrentan incertidumbre diaria mientras ICE mantiene presencia constante en la ciudad.

Organizaciones comunitarias recomiendan a los inmigrantes conocer sus derechos, mantener documentación actualizada y establecer planes de emergencia familiar ante la continuación indefinida del operativo federal en Illinois, Chicago.

