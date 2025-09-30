En Chicago el ICE arresta más de 500 inmigrantes en "Operación Midway Blitz"

El DHS anunció que lanzó la operación en honor a Katie Abraham, una joven de 20 años fallecida ocho meses antes, según reportó CNN. Agentes de la Patrulla Fronteriza y de ICE han patrullado el centro de Chicago armados, enmascarados y en vestimenta camuflada, realizando múltiples detenciones.

El operativo, que no tiene fecha de cierre definida, generó tensión en la comunidad latina de Illinois y fue objeto de controversia tras la muerte de un inmigrante mexicano durante un enfrentamiento con agentes de ICE el 12 de septiembre.

Muerte de inmigrante mexicano en Chicago

El 12 de septiembre, Silverio Villegas-González, un inmigrante mexicano que vivía en Estados Unidos hace 18 años, murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante una parada vehicular en un suburbio de Chicago, confirmó CNN en Español.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que Villegas-González "se negó a obedecer las órdenes de las autoridades y condujo su vehículo contra los agentes", lo que resultó en que un oficial resultara herido y arrastrado. Sin embargo, la muerte ha intensificado las críticas sobre el uso de fuerza en el operativo.

Se reportó que ICE negó estar usando fuerza excesiva en la Operación Midway Blitz, aunque el incidente generó protestas y cuestionamientos por parte de autoridades locales y organizaciones de derechos humanos.

Tensión entre autoridades locales y federales

Un alcalde demócrata que aspira al Congreso en Illinois denunció haber sido atacado con gas lacrimógeno el 19 de septiembre durante una pequeña protesta afuera de una instalación de ICE en un suburbio de Chicago, según confirmó CNN.

El plan de militarización del presidente Trump en jurisdicciones demócratas bajo el argumento de la inseguridad mantiene en vilo a la comunidad y a las autoridades de Chicago e Illinois, que han planificado protecciones para inmigrantes y posibles batallas legales, similar a lo ocurrido en Los Ángeles y Washington D.C.

Para la comunidad latina en Chicago, esta operación representa uno de los despliegues de control migratorio más agresivos en años recientes. Las familias latinas enfrentan incertidumbre diaria mientras ICE mantiene presencia constante en la ciudad.

Organizaciones comunitarias recomiendan a los inmigrantes conocer sus derechos, mantener documentación actualizada y establecer planes de emergencia familiar ante la continuación indefinida del operativo federal en Illinois, Chicago.