Donald Trump intensifica la militarización en Chicago y Boston

TRUMP-ZAR-FRONTERA.webp Tom Homan fue director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el primer mandato de Donald Trump y es considerado el artífice de la polémica política de separación de familias migrantes.

Choque legal por el uso de tropas federales

Expertos legales advierten que enviar militares en contra de la voluntad de autoridades locales podría ser un abuso de poder. Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, calificó la medida como “una maniobra brutal” y contraria a la Constitución.

El Gobierno ya enfrenta una demanda por el despliegue de marines en California durante las protestas contra la política migratoria. Un juez federal declaró “ilegal” esa acción, al considerar que violaba el Posse Comitatus Act, ley que prohíbe usar tropas en tareas de seguridad pública. Aunque el fallo frenó el despliegue en California, no tiene alcance nacional.

Donald Trump busca alternativas con la Guardia Nacional

Para sortear las restricciones legales, el Gobierno estudia recurrir a la Guardia Nacional de otros estados. Según el gobernador de Illinois, JB Pritzker, la administración planea enviar tropas de Texas a Chicago, aunque el estado texano no lo confirmó.

El profesor Steve Vladeck, de la Universidad de Georgetown, advierte que esta estrategia podría violar la Constitución y abrir la puerta a un enfrentamiento en la Corte Suprema.

De concretarse, analistas temen que Donald Trump esté sentando un precedente de intervención militar en ciudades gobernadas por la oposición, lo que marcaría un punto crítico en la relación entre el Gobierno federal y los estados.