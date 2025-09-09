Donald Trump intensifica operativos migratorios en Boston y Chicago

guardia nacional donald trump chicago efe 2 Miembros de la Guardia Nacional patrullan la ciudad de Washington (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Aaron Schwartz.

Rechazo en Boston y Chicago a los planes de Trump

En Chicago, la alcaldía limita la cooperación de la policía local con agentes del ICE y permite que los migrantes accedan a programas sociales sin importar su estatus. Sus defensores sostienen que estas políticas hacen a las comunidades más seguras, al permitir que los migrantes denuncien delitos sin temor a la deportación.

Actualmente, unos 300 agentes federales ya están desplegados en la estación naval Great Lakes, al norte de la ciudad.

En Boston, la situación es similar. La presencia de ICE aumentó tras la demanda del Departamento de Justicia contra la alcaldesa Michelle Wu por sus medidas pro-inmigrantes. Desde 2014, la ciudad aplica una ley que limita la colaboración de su policía con ICE, siguiendo el ejemplo de Chicago.

Estados Unidos aumenta las detenciones de migrantes

El “zar de la frontera”, Tom Homan, confirmó en CNN que la administración de Donald Trump planea extender los despliegues de la Guardia Nacional a otras ciudades santuario.

Tras la asignación histórica de fondos para reforzar la agenda antimigratoria, el DHS aceleró los operativos en todo Estados Unidos. Actualmente, más de 61.200 migrantes permanecen detenidos en el país, la cifra más alta en años. Según datos de la Universidad de Syracuse, un 45% de ellos no tiene antecedentes criminales.

El choque entre la Casa Blanca y las ciudades santuario como Boston y Chicago marca un nuevo capítulo en el debate migratorio de Estados Unidos.