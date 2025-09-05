Inicio Mundo Estados Unidos
Ciudades santuario

Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda a Boston por políticas para inmigrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Boston por proteger a inmigrantes. Michelle Wu enfrenta presión federal y judicial

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
La alcaldesa de Boston

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu (Archivo). Crédito: EFE/EPA/CJ Gunther.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Boston y su alcaldesa Michelle Wu. Según el Gobierno de Donald Trump, las políticas de refugio impulsadas por la ciudad “interfieren” con las leyes migratorias federales, informó la agencia de noticias EFE.

Choque entre el Gobierno federal y Boston

Boston, capital de Massachusetts, se convirtió en un símbolo de las llamadas “ciudades santuario”. Estas jurisdicciones limitan la cooperación de la policía local con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que para la administración Trump significa una obstrucción directa a su política de deportaciones.

La fiscal general Pam Bondi acusó a Wu de implementar políticas que “protegen a los extranjeros ilegales de la justicia”, en referencia a la negativa de la ciudad a compartir información con ICE.

bondi-estados-unidos-cartel-efe.jpg
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi acus&oacute; a Wu de implementar pol&iacute;ticas que &ldquo;protegen a los extranjeros ilegales de la justicia&rdquo;.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi acusó a Wu de implementar políticas que “protegen a los extranjeros ilegales de la justicia”.

Políticas de santuario y defensa de los inmigrantes

La alcaldesa Wu reafirmó su postura la semana pasada en una entrevista radial, recordando que la Boston Trust Act de 2014 castiga a los policías que cooperen ilegalmente con ICE. Con ello busca blindar a los inmigrantes frente a posibles redadas y deportaciones.

El Departamento de Justicia sostiene lo contrario: que la falta de cooperación permite liberar a “criminales peligrosos” que de otro modo serían deportados.

La administración Trump ya había demandado a otras jurisdicciones santuario como Nueva York, Los Ángeles, California, Colorado e Illinois. En su primer mandato, Trump intentó recortar fondos federales a estas ciudades, aunque la mayoría de las cortes fallaron en contra de esas medidas.

Temas relacionados:

Te puede interesar