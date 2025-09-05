El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la ciudad de Boston y su alcaldesa Michelle Wu. Según el Gobierno de Donald Trump, las políticas de refugio impulsadas por la ciudad “interfieren” con las leyes migratorias federales, informó la agencia de noticias EFE.
Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda a Boston por políticas para inmigrantes
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Boston por proteger a inmigrantes. Michelle Wu enfrenta presión federal y judicial