Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda a Boston por políticas para inmigrantes

Choque entre el Gobierno federal y Boston

Boston, capital de Massachusetts, se convirtió en un símbolo de las llamadas “ciudades santuario”. Estas jurisdicciones limitan la cooperación de la policía local con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que para la administración Trump significa una obstrucción directa a su política de deportaciones.

La fiscal general Pam Bondi acusó a Wu de implementar políticas que “protegen a los extranjeros ilegales de la justicia”, en referencia a la negativa de la ciudad a compartir información con ICE.