Estados Unidos descubre la clave para tener electricidad inalámbrica: despídete de los cables y del cobre

Un impactante descubrimiento realizado por científicos de Estados Unidos comienza a desplazar al cobre como material predilecto para transmitir electricidad

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Este descubrimiento debe continuar desarrollándose para que pueda beneficiar a la sociedad.

El mundo de la energía, dominado históricamente por el cable de cobre, está a punto de presenciar un cambio revolucionario que, hasta hace poco, parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Es que Estados Unidos, tras años de trabajo, realizó un impactante descubrimiento: obtener electricidad inalámbrica.

Estados Unidos tiene la fórmula para transmitir electricidad sin cables

A través de su Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), Estados Unidos logró, de manera exitosa, la transmisión de electricidad sin cables a largas distancias. Este es el resultado de un programa ambicioso llamado POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay), el cual consiguió transmitir 800 vatios de potencia a un receptor ubicado a casi 9 kilómetros.

Receptor de emisión de potencia óptica. Foto: DARPA

El experimento realizado por DARPA tiene como eje la transmisión de electricidad a través de un rayo láser, dejando obsoleto al cobre y a todo tipo de cable que habitualmente se utiliza para tener energía. El ensayo se realizó en Nuevo México y fue un éxito rotundo, manteniendo el flujo constante energético durante 30 segundos.

El descubrimiento, que ya ha sido calificado como uno de los mayores avances de la historia energética moderna, es simple de entender: consiste en enviar energía a través del aire mediante un haz de luz láser que, al llegar a su destino, es capturado y convertido en electricidad utilizable. El sistema de DARPA se basa en un láser infrarrojo que apunta directamente a un espejo cónico, el cual redirige el rayo a una serie de células solares que lo transforman en energía eléctrica.

Vale la pena mencionar que, anteriormente, el proyecto había documentado un alcance de 230 vatios transmitidos a 1,7 kilómetros; mientras que, en esta última ocasión, se transmitieron 800 vatios a 8,6 kilómetros de distancia.

Estados Unidos descubrió la forma de transmitir energía sin cables.

Aunque en esta etapa inicial el proyecto POWER está diseñado con fines militares, no se descarta un beneficio a largo plazo para el resto de la sociedad, llevando así electricidad a zonas de difícil acceso energético.

Según DARPA, el siguiente paso será realiza pruebas de transmisión a través de múltiples relés y a altitudes más elevadas, donde la atmósfera, al ser menos densa, podría mejorar aún más la eficiencia energética.

