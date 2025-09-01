Estados Unidos descubre la clave para tener electricidad inalámbrica: despídete de los cables y del cobre

El descubrimiento, que ya ha sido calificado como uno de los mayores avances de la historia energética moderna, es simple de entender: consiste en enviar energía a través del aire mediante un haz de luz láser que, al llegar a su destino, es capturado y convertido en electricidad utilizable. El sistema de DARPA se basa en un láser infrarrojo que apunta directamente a un espejo cónico, el cual redirige el rayo a una serie de células solares que lo transforman en energía eléctrica.

Vale la pena mencionar que, anteriormente, el proyecto había documentado un alcance de 230 vatios transmitidos a 1,7 kilómetros; mientras que, en esta última ocasión, se transmitieron 800 vatios a 8,6 kilómetros de distancia.

electricidad Estados Unidos descubrió la forma de transmitir energía sin cables.

Aunque en esta etapa inicial el proyecto POWER está diseñado con fines militares, no se descarta un beneficio a largo plazo para el resto de la sociedad, llevando así electricidad a zonas de difícil acceso energético.

Según DARPA, el siguiente paso será realiza pruebas de transmisión a través de múltiples relés y a altitudes más elevadas, donde la atmósfera, al ser menos densa, podría mejorar aún más la eficiencia energética.