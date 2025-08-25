Los animales escuchan a las plantas: el descubrimiento que cambia lo que sabemos de la naturaleza

Este comportamiento sugiere que los animales pueden utilizar los sonidos de las plantas como una forma de comunicación ecológica, ayudándoles a seleccionar el mejor entorno para su reproducción y supervivencia.

Un nuevo lenguaje en la naturaleza: ¿cuándo las plantas hacen "ruido"?

El hallazgo abre un debate fascinante: ¿podrían las plantas estar comunicándose con su entorno a través de sonidos secretos? Para comprobarlo, los científicos diseñaron una serie de experimentos controlados en laboratorios y espacios insonorizados.

Por un lado, colocaron polillas hembras en una arena dividida en dos secciones, una donde se reproducían sonidos grabados de plantas deshidratadas; en el otro, silencio. Lo cierto es que no había plantas reales, solo una simulación y el resultado fue claro: las hembras pusieron significativamente más huevos en el lado donde se oían los clics.

las polillas escuchan a las plantas (1) Las polillas eligen: las plantas deshidratadas emiten señales ultrasónicas que influyen en dónde ponen los huevos

En otro ensayo, más cercano a condiciones naturales, se colocaron dos plantas sanas, pero solo una iba acompañada del sonido de una planta deshidratada. Esta vez, la mayoría de las polillas eligió la planta silenciosa. Es decir, las hembras revirtieron su preferencia hacia las plantas silenciosas al percibir el clic característico de una planta seca.

En un segundo plano, se confirmó que la elección estaba guiada por la capacidad auditiva, ya que se repitió el experimento con polillas a las que se les había inhabilitado la audición, y en ese caso, las hembras no mostraron ninguna preferencia. En este sentido, las polillas no reaccionan igual a todos los sonidos ultrasónicos, pues son capaces de discriminar entre distintas fuentes acústicas, y usar esta información para tomar decisiones vitales.

El estudio demuestra que la naturaleza guarda aún misterios inaudibles para el ser humano, pero cruciales para el equilibrio de los ecosistemas. Ahora sabemos que las plantas no están en silencio, y que susurros ocultos guían a los animales en decisiones vitales.