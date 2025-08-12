Inicio Sociedad baño
Trucos de limpieza

Elimina las polillas o mosquitas del baño usando solo vinagre, bicarbonato de sodio y agua

Estas polillas o mosquitos del baño pueden ser muy molestos. A continuación te enseñamos a eliminarlas con pocos ingredientes

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Elimina las polillas o mosquitas del baño usando solo vinagre
Elimina las polillas o mosquitas del baño usando solo vinagre, bicarbonato de sodio y agua

Las polillas o mosquitas del baño son insectos que pueden llegar a ser muy molestos, ya que se posan sobre diversos objetos de esta habitación y además se multiplican con mucha facilidad.

Sin embargo, eliminarlos del baño es una tarea muy sencilla y que además puede realizarse usando ingredientes que seguro tienes en tu casa como vinagre, bicarbonato de sodio y agua.

¿Por qué se generan las polillas o mosquitas del baño?

Estas mosquitas en el baño surgen debido a la grasa del cuerpo humano que queda en el suelo de esta habitación. La grasa del cuerpo es alimento para estas mosquitas, las cuales viven durante 20 días.

Polillas baño (2)
Polillas del ba&ntilde;o.&nbsp;

Polillas del baño.

La Psychoda o Telmatoscopus pertenece a la familia de las moscas y sus larvas se multiplican en desagües, juntas o cualquier lugar húmedo.

¿Cómo eliminar las polillas o mosquitas del baño?

Además de desagradables, estas mosquitas o polillas también son peligrosas para la salud, y es fundamental deshacerse de ellas lo antes posible.

Solo tienes que mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con una de lavandina, y una de vinagre. A continuación mezcla bien todo para conseguir una pasta.

Tira esta pasta dentro de los desagües del baño y esparcirla sobre los rincones al final de la limpieza. Aprovecha esta mezcla para ponerla en un envase con atomizador con agua y tirarla sobre los azulejos, la mampara (incluido el riel) y todos los rincones que son propensos a la multiplicación de las polillas.

Deja actuar esta mezcla por unos 15 minutos y luego enjuaga con abundante agua caliente. También te aconsejamos usar un cepillo para aflojar la suciedad y los hongos que están alojados en el baño.

Polillas baño
Polillas ba&ntilde;o.&nbsp;

Polillas baño.

Una vez que hayas terminado de limpiar y enjuagar el baño, te aconsejamos dejar la puerta (y las ventanas) abiertas por un buen rato para que corra el aire y no se acumule humedad.

Temas relacionados:

Te puede interesar