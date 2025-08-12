Elimina las polillas o mosquitas del baño usando solo vinagre, bicarbonato de sodio y agua

Polillas baño (2) Polillas del baño.

La Psychoda o Telmatoscopus pertenece a la familia de las moscas y sus larvas se multiplican en desagües, juntas o cualquier lugar húmedo.

¿Cómo eliminar las polillas o mosquitas del baño?

Además de desagradables, estas mosquitas o polillas también son peligrosas para la salud, y es fundamental deshacerse de ellas lo antes posible.

Solo tienes que mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con una de lavandina, y una de vinagre. A continuación mezcla bien todo para conseguir una pasta.

Tira esta pasta dentro de los desagües del baño y esparcirla sobre los rincones al final de la limpieza. Aprovecha esta mezcla para ponerla en un envase con atomizador con agua y tirarla sobre los azulejos, la mampara (incluido el riel) y todos los rincones que son propensos a la multiplicación de las polillas.

Deja actuar esta mezcla por unos 15 minutos y luego enjuaga con abundante agua caliente. También te aconsejamos usar un cepillo para aflojar la suciedad y los hongos que están alojados en el baño.

Una vez que hayas terminado de limpiar y enjuagar el baño, te aconsejamos dejar la puerta (y las ventanas) abiertas por un buen rato para que corra el aire y no se acumule humedad.