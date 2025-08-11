Por qué hay que lavar las frutillas con un chorro de vinagre: ¿qué significa?

frutillas Siempre es bueno leer las etiquetas de los productos antes de usarlos en la cocina

Existen varios tipos de vinagres, con sabores diferentes, distintos niveles de acidez y procedimientos de elaboración particulares. Siempre que vayas a trabajar con alimentos es importante leer las etiquetas y utilizar vinagre apto para consumo, tales como el de manzana, vino y arroz. El vinagre destilado de limpieza es solamente para desinfectar superficies.

¿Por qué deberías lavar con un chorro de vinagre las frutillas?

Este curioso truco de cocina se realiza desde hace varios años y tiene como objetivo principal eliminar los restos de suciedad, pesticidas, bacterias y todo tipo de contaminante externo de la frutilla.

Las frutas, en este caso la frutilla, muchas veces provienen de cultivos que no conocemos y se trasladan en camiones que tampoco vemos. Siempre es mejor prevenir y justamente para eso existe el truco de lavado con vinagre.

frutillas con rociador Deja actuar el vinagre y enjuaga con abundante agua

Para lavar las frutillas con vinagre, simplemente hay que mezclar un vaso de vinagre blanco en un litro de agua para bajar la intensidad y no penetrar las fibras de la frutilla. Puedes remojar la fruta durante 10 minutos en la mezcla o rociarla con el vinagre diluido.

El vinagre es un producto versátil y económico, perfecto para desinfectar frutas, verduras y otros alimentos. Ahora que ya sabes qué significa esta técnica y cómo realizarla, solo debes ponerla en práctica.

¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en la cocina?

Respondiendo la pregunta, el vinagre se usa en la cocina para infinidad de situaciones. Al ser un producto ácido, posee la capacidad de modificar los alimentos, su sabor, textura, aspecto y acidez.

vinagre El vinagre de manzana es el más suave y menos invasivo

Por ejemplo, puedes usar un chorro de vinagre en las conservas de verdura para equilibrar el pH y evitar el desarrollo de toxinas. También sirve para mejorar la cocción del huevo duro y evitar que se rompa.

Finalmente, el vinagre se utiliza en la cocina para eliminar malos olores y desengrasar fuentes de acero, combinado con bicarbonato de sodio y otros ingredientes.