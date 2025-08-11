Por qué hay que lavar las frutillas con un chorro de vinagre: ¿qué significa?

Hay productos que nunca faltan en la cocina y la casa, el vinagre es uno de ellos. Sea para ensaladas, aderezos o para limpiar la pava eléctrica, siempre es bueno tener a mano una botella de vinagre de alimentos en la alacena.
¿Qué significa el truco del vinagre y la frutilla? En esta ocasión te voy a explicar por qué muchos expertos en cocina recomiendan lavar la frutilla y el resto de las frutas con un chorro de vinagre. Toma nota y presta mucha atención.
Este líquido de gusto intenso y olor fuerte, es producto de un proceso de fermentación natural similar al del vino, solo que la fermentación se extiende un poco y las frutas se dejan estacionar más tiempo, con exposición al oxigeno y en busca de obtener ácido acético.
Existen varios tipos de vinagres, con sabores diferentes, distintos niveles de acidez y procedimientos de elaboración particulares. Siempre que vayas a trabajar con alimentos es importante leer las etiquetas y utilizar vinagre apto para consumo, tales como el de manzana, vino y arroz. El vinagre destilado de limpieza es solamente para desinfectar superficies.
Este curioso truco de cocina se realiza desde hace varios años y tiene como objetivo principal eliminar los restos de suciedad, pesticidas, bacterias y todo tipo de contaminante externo de la frutilla.
Las frutas, en este caso la frutilla, muchas veces provienen de cultivos que no conocemos y se trasladan en camiones que tampoco vemos. Siempre es mejor prevenir y justamente para eso existe el truco de lavado con vinagre.
Para lavar las frutillas con vinagre, simplemente hay que mezclar un vaso de vinagre blanco en un litro de agua para bajar la intensidad y no penetrar las fibras de la frutilla. Puedes remojar la fruta durante 10 minutos en la mezcla o rociarla con el vinagre diluido.
El vinagre es un producto versátil y económico, perfecto para desinfectar frutas, verduras y otros alimentos. Ahora que ya sabes qué significa esta técnica y cómo realizarla, solo debes ponerla en práctica.
Respondiendo la pregunta, el vinagre se usa en la cocina para infinidad de situaciones. Al ser un producto ácido, posee la capacidad de modificar los alimentos, su sabor, textura, aspecto y acidez.
Por ejemplo, puedes usar un chorro de vinagre en las conservas de verdura para equilibrar el pH y evitar el desarrollo de toxinas. También sirve para mejorar la cocción del huevo duro y evitar que se rompa.
Finalmente, el vinagre se utiliza en la cocina para eliminar malos olores y desengrasar fuentes de acero, combinado con bicarbonato de sodio y otros ingredientes.