Por otro lado, tienes que saber que las alergias pueden afectar los oídos de los perros, causando picazón e inflamación, lo que resulta en sacudidas de cabeza.

En raras ocasiones, el sacudido de cabeza puede ser un síntoma de problemas neurológicos o convulsiones en tu perro, como también la inflamación de los vasos sanguíneos en las orejas, que se denomina vasculitis, e incluso puede provocar la pérdida de pelo.

Por último, la presencia de algún cuerpo extraño en la oreja de tu perro también puede desencadenar este comportamiento, ya que elementos como espinas o insectos pueden provocar molestias.

Si tu perro sacude la cabeza, es importante que no apliques ningún remedio casero y lo lleves al veterinario

Ya lo sabes, si ves que tu perro sacude su cabeza de manera repetitiva, será mejor que prestes atención, ya que puede estar atravesando alguno de estos problemas.

