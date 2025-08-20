Las 5 mejores plantas para sembrar en septiembre y tener un jardín repleto de flores en verano

Una de las flores más galardonadas por especialistas en jardinería es el girasol, un ejemplar que puedes sembrar tanto en el jardín como en una maceta. Para esta tarea solo deberás introducir sus semillas (en grupo de tres) a un centímetro de profundidad, dejando una distancia de medio metro entre cada orificio.

En lo que respecta a sus cuidados durante los primeros meses, requerirá de hasta 8 horas diarias de sol y un riego frecuente para que el sustrato nunca quede demasiado seco. En pocas semanas verás cómo las plantas están dándole vida a tu jardín.

girasoles Los girasoles crecerán fácilmente en pocas semanas, según expertos en jardinería.

Caléndula

La elegancia de las caléndulas podrá ornamentar tu jardín en verano. Para ello, solamente deberás escoger un lugar de mucho sol y sembrar las semillas a dos centímetros de profundidad, en grupo de tres. Durante los primeros meses no requerirá de un suelo excesivamente húmedo, pero sí de un riego regular y un sustrato con buen drenaje.

Un dato importante sobre este ejemplar es que, si no tienes sus semillas, también puedes aguardar a que otra caléndula crezca cerca de su planta madre y luego trasplantarla al lugar del jardín deseado. Esta especie se reproduce con mucha facilidad.

caléndula La belleza de la caléndula llenará de vida tu jardín en verano.

Viola

El color de las violas aportarán elegancia a tu jardín en los meses de verano. Para tener esta planta, solamente habrá que sembrar sus semillas dejando un marco de cultivo de 30 centímetros entre cada orificio. Una vez que florezcan, tendrás que reagrupar todos los brotes en un solo lugar bien soleado, con un sustrato fértil y bien drenado.

viola La viola es una de las mejores plantas para cultivar en septiembre.

Vinca

Entre las plantas con flores más fáciles de sembrar también se encuentra la vinca rosa, una herbácea perenne originaria de Madagascar, pero con fuerte presencia en todo el territorio latinoamericano.

Septiembre es el mes ideal para sembrar sus semillas, las cuales crecerán en pocas semanas, siempre y cuando las cultives en un suelo fértil y de buen drenaje, realizando el correspondiente riego, evitando su encharcamiento.

vinca rosa La vinca es una de las plantas más elegantes para tener en el jardín.

Petunia

Finalmente, los expertos en jardinería también mencionan a la petunia como una planta para cultivar en septiembre. Este ejemplar puede cultivarse en un lugar del jardín donde reciba entre 4 y 6 horas de sol, además debe contar con un suelo fértil. Los profesionales sugieren sembrar las semillas a una distancia de entre 15 y 30 centímetros.