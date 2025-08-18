Jardinería: por qué recomiendan colocar hojas secas en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra

En concreto, colocar hojas secas de árboles y de otras plantas en el sustrato de la sansevieria nos ayudará en el óptimo crecimiento de este ejemplar. Esto funcionará, en primera instancia, como un acolchado orgánico que protegerá a la tierra de los cambios bruscos de temperatura, algo que suelde darse en la transición de invierno a primavera.

hojas secas Así puedes utilizar las hojas secas en tu sansevieria.

Por otro lado, las hojas secas cuando se descomponen se convierten en materia orgánica que enriquece el sustrato con distintos nutrientes, los cuales incidirán en el fortalecimiento de raíces y permitirá que las hojas de la lengua de suegra crezcan fuertes.

Además, es menester mencionar que las hojas secas tienen una textura fibrosa, mejorando considerablemente el sustrato. De esta forma, el agua drenará con mayor facilidad y evitaremos que las raíces se pudran por exceso de humedad debido a un mal riego. En la misma línea, esto contribuye a la aireación de la tierra, permitiendo que las raíces tengan más oxígeno.

sansevieria Con este truco, tu lengua de suegra se mantendrá espléndida.

Para el uso de este truco de jardinería, simplemente deberás colocar una capa de hojas secas en el sustrato de la sansevieria, cubriendo bien pero evitando amontonarlas para prevenir el exceso de humedad y la proliferación de hongos.

Otro dato a tener en cuenta es la necesidad de renovar el acolchado de hojas secas cada vez que estas se desintegren en el sustrato. Así garantizaremos la vitalidad de la lengua de suegra o sansevieria.