Una cucharadita de este polvo mágico y tu sansevieria se mantendrá vigorosa los 365 días del año

Expertos en jardinería señalan que, a través de la gelatina, estaremos aportándole colágeno a la sansevieria. Esta proteína tiene la capacidad de crear y mantener fibras resistentes, fuertes y flexibles en las plantas de este tipo. Entonces, mediante dicho ingrediente, podremos suministrarle esta proteína a la lengua de suegra.

Para esta tarea de jardinería, solo bastará con comprar gelatina en polvo sin colorantes en cualquier tienda. Una vez que la tengas, deberás hacer un pequeño agujero en el sustrato de la sansevieria y allí adentro volcar una cucharada del mencionado ingrediente. Finalmente, cubrir con tierra y regar. En caso que la maceta sea grande, puedes añadir más gelatina.

gelatina La gelatina contiene colágeno, una proteína que ayudará a fortalecer a tus plantas.

Es importante saber que esta no es la única opción para dotar tu sansevieria de colágeno. Los mismos expertos en jardinería recomiendan, también, probar otra alternativa. Para esto debes disolver tres cucharadas de gelatina en un recipiente con agua caliente y revolver hasta que el polvo desaparezca. Después, añadir un poco de agua fría hasta que la mezcla esté a temperatura ambiente y finalmente regar la lengua de suegra.

Con cualquiera de las dos opciones podrás darle vida a tu sansevieria y lograr que las hojas crezcan fuertes y saludables, manteniéndose vigorosas todo el año.