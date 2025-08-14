Inicio Sociedad Sansevieria
Una cucharadita de este polvo mágico y tu sansevieria se mantendrá vigorosa los 365 días del año

Si notas que tu sansevieria o lengua de suegra está débil, tendrás que colocarle una cucharadita de este polvo mágico a su sustrato

Walter Vasquez
Walter Vasquez
Este ingrediente de cocina incidirá en el crecimiento de tu sansevieria.

Independientemente de que la sansevieria sea una planta resistente, que no exige muchos cuidados de jardinería, es una planta que requiere de “un empujón nutricional” para mantenerse vigorosa todo el año. Por este motivo, a continuación te contaré qué debes agregar al sustrato de tu lengua de suegra para que las hojas siempre estén fuertes y coloridas.

Jardinería: cómo impulsar el crecimiento de la sansevieria o lengua de suegra

Bien es sabido que existen distintos abonos caseros para estimular el crecimiento de la sansevieria. Aunque, ninguno tan potente como el que te enseñaré a continuación. Se trata de un polvo mágico que cualquiera de nosotros tiene en casa o que lo podemos adquirir a muy bajo precio en distintas tiendas.

lengua de suegra o sansevieria.jpg
Con este truco de jardinería le darás vida a tu sansevieria.

Se trata de la gelatina, un ingrediente que generalmente se utiliza en distintos postres y preparaciones culinarias. En este caso, acudiremos a sus propiedades para fomentar el crecimiento de la lengua de suegra.

Expertos en jardinería señalan que, a través de la gelatina, estaremos aportándole colágeno a la sansevieria. Esta proteína tiene la capacidad de crear y mantener fibras resistentes, fuertes y flexibles en las plantas de este tipo. Entonces, mediante dicho ingrediente, podremos suministrarle esta proteína a la lengua de suegra.

Para esta tarea de jardinería, solo bastará con comprar gelatina en polvo sin colorantes en cualquier tienda. Una vez que la tengas, deberás hacer un pequeño agujero en el sustrato de la sansevieria y allí adentro volcar una cucharada del mencionado ingrediente. Finalmente, cubrir con tierra y regar. En caso que la maceta sea grande, puedes añadir más gelatina.

gelatina
La gelatina contiene colágeno, una proteína que ayudará a fortalecer a tus plantas.

Es importante saber que esta no es la única opción para dotar tu sansevieria de colágeno. Los mismos expertos en jardinería recomiendan, también, probar otra alternativa. Para esto debes disolver tres cucharadas de gelatina en un recipiente con agua caliente y revolver hasta que el polvo desaparezca. Después, añadir un poco de agua fría hasta que la mezcla esté a temperatura ambiente y finalmente regar la lengua de suegra.

Con cualquiera de las dos opciones podrás darle vida a tu sansevieria y lograr que las hojas crezcan fuertes y saludables, manteniéndose vigorosas todo el año.

