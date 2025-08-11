Pocos lo saben: por qué debes colocar clavos oxidados en el sustrato de tu sansevieria o lengua de suegra

Este óxido tiene un alto contenido en hierro, lo cual será ideal para impulsar el crecimiento de la lengua de suegra. Este mineral ayudará a la energía de la planta y también cumplirá un rol estelar en la formación de la clorofila. Además, evitará que las hojas crezcan débiles y, en algunos casos, se sequen.

Ante esto, especialistas en jardinería sugieren colocar unos pocos clavos oxidados en el sustrato de la sansevieria. Luego de esto, solamente habrá que regar como de costumbre. De hecho, si la tierra está húmeda, simplemente debemos colocar los clavos y dejar que la humedad actúe, llevándole el hierro a las raíces.

Este truco es 100% efectivo, pero también es cierto que demora un poco en liberar el hierro que necesita la planta. Si estas apresurado por ver los efectos del mineral sobre la sansevieria, debes poner en práctica otro método similar: preparar un té de clavos oxidados.

sansevieria Cuida tu sansevieria o lengua de suegra con estos trucos de jardinería.

Aquí solo deberás buscar unos cuantos clavos oxidados y sumergirlos en un recipiente con agua durante una semana. El líquido se tornará de un color marrón por el óxido liberado. Esto puedes usarlo como método de riego para tu lengua de suegra, siempre evitando encharcar las raíces.