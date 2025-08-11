Inicio Sociedad Sansevieria
Pocos lo saben: por qué debes colocar clavos oxidados en el sustrato de tu sansevieria o lengua de suegra

Quienes tengan una lengua de suegra o sansevieria en casa deberán poner en práctica este truco de jardinería

Walter Vasquez
Qué sucede al colocar clavos oxidados en tu lengua de suegra.

La sansevieria requiere de distintas técnicas de jardinería para crecer de manera óptima. Si bien es un ejemplar resistente, siempre valorará algunos trucos que apliquemos para que sus hojas se desarrollen de la forma correcta. Una de las opciones que está ganando adeptos en fanáticos de las plantas es colocar clavos oxidados en el sustrato de la lengua de suegra.

Jardinería: para qué sirve colocar clavos oxidados en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra

Gracias a distintos trucos de jardinería podemos promover que las hojas de la sansevieria crezcan fuertes y saludables. En este caso, te diré por qué debes colocar algunos clavos oxidados en el sustrato de tu lengua de suegra, según la sugerencia de especialistas.

clavos oxidados

Expertos en jardinería señalan que los clavos oxidados contienen óxido de hierro, una capa rojiza que adquieren al oxidarse. Esto se forma cuando el oxígeno y el hierro reaccionan ante la presencia de agua.

Este óxido tiene un alto contenido en hierro, lo cual será ideal para impulsar el crecimiento de la lengua de suegra. Este mineral ayudará a la energía de la planta y también cumplirá un rol estelar en la formación de la clorofila. Además, evitará que las hojas crezcan débiles y, en algunos casos, se sequen.

Ante esto, especialistas en jardinería sugieren colocar unos pocos clavos oxidados en el sustrato de la sansevieria. Luego de esto, solamente habrá que regar como de costumbre. De hecho, si la tierra está húmeda, simplemente debemos colocar los clavos y dejar que la humedad actúe, llevándole el hierro a las raíces.

Este truco es 100% efectivo, pero también es cierto que demora un poco en liberar el hierro que necesita la planta. Si estas apresurado por ver los efectos del mineral sobre la sansevieria, debes poner en práctica otro método similar: preparar un té de clavos oxidados.

Cuida tu sansevieria o lengua de suegra con estos trucos de jardiner&iacute;a.

Cuida tu sansevieria o lengua de suegra con estos trucos de jardinería.

Aquí solo deberás buscar unos cuantos clavos oxidados y sumergirlos en un recipiente con agua durante una semana. El líquido se tornará de un color marrón por el óxido liberado. Esto puedes usarlo como método de riego para tu lengua de suegra, siempre evitando encharcar las raíces.

