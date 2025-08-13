Inicio Sociedad Sansevieria
Pocos lo saben: qué sucede al mojar el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra con un chorrito de cerveza

Aunque muchos aconsejan mojar el sustrato de la lengua de suegra o sansevieria con cerveza, es necesario tener en cuenta algunos recaudos

Walter Vasquez
Descubre qué sucede al colocar cerveza en tu sansevieria.

En el mundo de la jardinería existen distintos trucos para el cuidado de una lengua de suegra o sansevieria. Uno de los que mayor controversia genera es el uso de la cerveza para estimular el crecimiento de esta suculenta. Sin embargo, este método puede ser un arma de doble filo. A continuación, te diré qué efectos tiene y cómo debes usar la bebida alcohólica sobre esta planta.

Jardinería: cómo usar cerveza en una lengua de suegra o sansevieria

Si buscas promover el crecimiento óptimo de tu sansevieria e incluso estimular su floración, debes tener cuidado con el uso de la cerveza. Cada vez más personas colocan un chorrito de esta bebida en el sustrato de la planta, evitando encharcarla. Pero esta práctica no es del todo aconsejable y en los siguientes párrafos te diré por qué.

sansevieria o lengua de suegra
¿Qué sucede al colocar cerveza en el sustrato de tu sansevieria o lengua de suegra?

En principio, la cerveza contiene nutrientes como el nitrógeno, el potasio y el fósforo, los cuales actúan como un fertilizante para las plantas de este tipo. En este sentido, resulta de vital importancia usar las cualidades de esta bebida en muy pequeñas dosis.

Además, la levadura de cerveza ayudará en la descomposición de la materia orgánica, facilitando la absorción de nutrientes en la lengua de suegra. De esta forma, la mencionada suculenta desarrollará sus hojas de forma más veloz, mejorando también su color y aspecto general.

Ante este panorama, no se recomienda colocar un chorrito de cerveza en el sustrato de la sansevieria, más todavía si la bebida tiene una alta graduación alcohólica o está elaborada de forma artesanal. Sus componentes no ayudarán en el crecimiento de la lengua de suegra, ya que serán muy fuertes para las raíces.

cerveza
¿Qué efecto tiene la cerveza en la lengua de suegra?

Lo que sí podrás hacer es preparar una solución de cerveza y agua para luego regar tu sansevieria y así aprovechar las ventajas que ofrece esta bebida. Para esta tarea de jardinería bastará con mezclar en un recipiente tres cucharadas de cerveza y 1 litro de agua. Este truco puede usarse solamente una vez al mes, siempre evitando encharcar las raíces de la lengua de suegra.

