En el mundo de la jardinería existen distintos trucos para el cuidado de una lengua de suegra o sansevieria. Uno de los que mayor controversia genera es el uso de la cerveza para estimular el crecimiento de esta suculenta. Sin embargo, este método puede ser un arma de doble filo. A continuación, te diré qué efectos tiene y cómo debes usar la bebida alcohólica sobre esta planta.
Pocos lo saben: qué sucede al mojar el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra con un chorrito de cerveza
Aunque muchos aconsejan mojar el sustrato de la lengua de suegra o sansevieria con cerveza, es necesario tener en cuenta algunos recaudos