Pocos lo saben: qué sucede al mojar el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra con un chorrito de cerveza

Además, la levadura de cerveza ayudará en la descomposición de la materia orgánica, facilitando la absorción de nutrientes en la lengua de suegra. De esta forma, la mencionada suculenta desarrollará sus hojas de forma más veloz, mejorando también su color y aspecto general.

Ante este panorama, no se recomienda colocar un chorrito de cerveza en el sustrato de la sansevieria, más todavía si la bebida tiene una alta graduación alcohólica o está elaborada de forma artesanal. Sus componentes no ayudarán en el crecimiento de la lengua de suegra, ya que serán muy fuertes para las raíces.

cerveza ¿Qué efecto tiene la cerveza en la lengua de suegra?

Lo que sí podrás hacer es preparar una solución de cerveza y agua para luego regar tu sansevieria y así aprovechar las ventajas que ofrece esta bebida. Para esta tarea de jardinería bastará con mezclar en un recipiente tres cucharadas de cerveza y 1 litro de agua. Este truco puede usarse solamente una vez al mes, siempre evitando encharcar las raíces de la lengua de suegra.