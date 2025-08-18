Mejor que la sansevieria: la planta que purificar el aire y elimina toxinas nocivas, según la NASA

En el documento se explica que el potus se utilizó en pruebas para la eliminación de tricloroetileno y benceno en el aire de cámaras selladas, dos sustancias cancerígenas de las más peligrosas. Por un lado, exponerse constantemente a tricloroetileno incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de riñón e hígado. Por el otro, el benceno está relacionado con el desarrollo de leucemia y otras enfermedades de la sangre.

En la investigación de la NASA, el potus formaba parte de un sistema de filtro de aire que combinaba plantas y carbón activado para purificar el aire de la cámara. Los resultados del estudio mostraron que este ejemplar fue eficaz en la eliminación de benceno, con un porcentaje de eliminación del 73.2% en un periodo de 24 horas.

También se midió la capacidad de la planta para eliminar tricloroetileno, registrando un 9.2% de eliminación durante un periodo de 24 horas.

sansevieria Lo dice la NASA: la sansevieria no es la única planta que purifica el aire.

Por lo tanto, si tienes un potus en casa, no solamente estarás potenciando la decoración naturalista de la sala, sino también estarás mejorando tu salud, previniendo diversas enfermedades.