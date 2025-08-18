Inicio Sociedad Sansevieria
Mejor que la sansevieria: la planta que purificar el aire y elimina toxinas nocivas, según la NASA

Esta elegante planta presenta mejores propiedades que la sansevieria para purificar el aire y beneficiar a la salud, según informe de la NASA

Descubre cuál es la planta que debes tener en casa.

La sansevieria es un ejemplar que no solo se destaca por su belleza, sino también por purificar el aire de la sala en donde se encuentra. Por estas razones, la lengua de suegra es una de las especies más codiciadas. Sin embargo, un estudio de la NASA asegura que existe una planta mejor para cumplir estas labores, eliminando peligrosas toxinas nocivas, más precisamente sustancias cancerígenas.

Adiós sansevieria: cuál es la elegante planta que purifica el aire, según la NASA

Bien es sabido que la sansevieria es una de las plantas avaladas por la NASA por su capacidad para purificar el aire. Aunque, es cierto también que no resulta ser el único ejemplar con estas cualidades. En concreto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio reveló que otra de las especies que libera el ambiente de toxinas nocivas es el potus.

El potus es una de las plantas ideales para purificar el aire.

En un estudio denominado ‘Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement’, la NASA revela que el potus tiene propiedades idóneas para purificar el aire de la sala en donde se encuentre. Esto le permite, entre otras cosas, absorber sustancias cancerígenas y otras toxinas nocivas.

En el documento se explica que el potus se utilizó en pruebas para la eliminación de tricloroetileno y benceno en el aire de cámaras selladas, dos sustancias cancerígenas de las más peligrosas. Por un lado, exponerse constantemente a tricloroetileno incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de riñón e hígado. Por el otro, el benceno está relacionado con el desarrollo de leucemia y otras enfermedades de la sangre.

En la investigación de la NASA, el potus formaba parte de un sistema de filtro de aire que combinaba plantas y carbón activado para purificar el aire de la cámara. Los resultados del estudio mostraron que este ejemplar fue eficaz en la eliminación de benceno, con un porcentaje de eliminación del 73.2% en un periodo de 24 horas.

También se midió la capacidad de la planta para eliminar tricloroetileno, registrando un 9.2% de eliminación durante un periodo de 24 horas.

Lo dice la NASA: la sansevieria no es la &uacute;nica planta que purifica el aire.

Por lo tanto, si tienes un potus en casa, no solamente estarás potenciando la decoración naturalista de la sala, sino también estarás mejorando tu salud, previniendo diversas enfermedades.

