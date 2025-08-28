anquilosaurio africa El descubrimiento de la impresionante armadura marca un hito en la historia de la paleontología.

Las espinas cervicales más largas alcanzaban al menos 87 centímetros desde ambos lados del cuello. El animal medía aproximadamente 4 metros de largo. La paleontología moderna nos enseña que cuando los animales desarrollan características tan exageradas, suelen estar relacionadas con el sexo. Los científicos sugieren que estas espinas funcionaron como selección sexual para demostrar que el dinosaurio era un compañero saludable.

Los investigadores especulan que el extremo de la cola presentaba una formación similar a una maza, sugiriendo que estas estructuras tenían también una función defensiva.

Evolución de la armadura

Entre los anquilosaurios, la función pudo haber seguido a la moda. Los anquilosaurios del Cretácico presentaban armaduras más simples que servían como defensa contra dinosaurios terópodos, cocodrilos y otros depredadores.

Este descubrimiento en África abre nuevas perspectivas sobre cómo evolucionaron estos gigantes blindados y cómo la selección sexual pudo haber jugado un papel más importante de lo que pensábamos.