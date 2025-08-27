Descubrimiento científico lleva a aliviar el dolor de la artritis sin pastillas

Durante las sesiones de entrenamiento, los pacientes recibieron vibraciones en la pierna inferior que les enseñaba a mantener el ángulo correcto. Scott Uhlrich, profesor de ingeniería mecánica y líder del estudio, explicó que "la idea de una intervención biomecánica no es nueva, pero no habían estudios controlados con placebo que demostraran su efectividad".

Cada persona necesitaba un ángulo específico según su forma natural de caminar. Algunos participantes debían girar el pie hacia adentro, otros hacia afuera, con ajustes de 5 o 10 grados. Esta personalización marcó la diferencia respecto a estudios anteriores que aplicaban la misma técnica a todos los pacientes.

La precisión del método requirió tecnología avanzada. Cámaras de captura de movimiento registraron cada paso mientras los participantes caminaban sobre una cinta especial que medía la presión. Los investigadores calcularon entonces la carga exacta en cada rodilla y determinaron el mejor ajuste para cada individuo.

Resultados prometedores del estudio

El ensayo clínico duró un año completo y dividió a 68 participantes en dos grupos. La mitad practicó la marcha modificada mientras la otra mitad recibió un tratamiento placebo que mantenía su forma natural de caminar.

Los pacientes que modificaron su marcha reportaron una reducción del dolor comparable a medicamentos como el ibuprofeno. Uhlrich destacó que "la disminución del dolor se ubicó entre lo que esperarías de un medicamento de venta libre, como el ibuprofeno, y un narcótico, como la oxicodona".

Las resonancias magnéticas revelaron datos aún más alentadores. Los participantes del grupo de intervención mostraron una degradación más lenta del cartílago en sus rodillas. Este descubrimiento sugiere que la técnica no sólo alivia el dolor actual sino que protege las articulaciones a largo plazo.

Los científicos observaron que los participantes lograron mantener su nueva forma de caminar durante todo el año de seguimiento. La mayoría se mantuvo dentro de un margen de un grado respecto al ángulo prescrito, lo que demuestra la viabilidad del método en la vida cotidiana.