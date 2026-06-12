Arqueólogos de Soissons, Francia, llegaron al descubrimiento un extraordinario mosaico de la época del Imperio Romano, destacado como una pieza extraordinaria. En el transcurso de una obra, los arqueólogos del departamento del Aisne descubrieron un importante pavimento galorromano, demostrando una vez más la riqueza del subsuelo de Aisne.
Arqueólogos descubren un "extraordinario" mosaico de la época del Imperio Romano
Durante una obra pública se llegó al descubrimiento de una pieza de gran valor histórico, que nos transporta a la Galia romana
El pavimento, que se conoce como “mixto”, combina dos técnicas de construcción habituales en época romana: una parte está realizada en hormigón y la otra en teselas. Estas últimas son pequeños cubitos de piedra o pasta de vidrio que se emplean para elaborar los motivos decorativos.
Un descubrimiento pequeño pero importante
Se trata de un mosaico de escasa dimensión (1,56 m por cada lado) y muy escasa conservación en el territorio, que supone un descubrimiento de gran importancia para el estudio del patrimonio local.
En el centro de la composición aparece un panel cuadrado que llama la atención por su delicadeza. Se organiza alrededor de un medallón con teselas blancas y negras que forman una complicada estructura geométrica compuesta por rombos entrelazados y líneas concéntricas.
En otro rincón, los arqueólogos descubrieron una exquisita representación de un delfín con aletas rojas. Según los arqueólogos, este descubrimiento pertenece a finales del siglo I y, con toda probabilidad, decoraba el suelo de una villa romana, quizás de aproximadamente 50 m².
Por lo tanto, este mosaico muestra que los habitantes se adaptaron a la romanización de Soissons y que el barrio de Saint-Crépin, actualmente, era un barrio antiguo entre los siglos I y III donde vivía la élite local.