Arqueólogos descubren un "extraordinario" mosaico de la época del Imperio Romano

En el centro de la composición aparece un panel cuadrado que llama la atención por su delicadeza. Se organiza alrededor de un medallón con teselas blancas y negras que forman una complicada estructura geométrica compuesta por rombos entrelazados y líneas concéntricas.

En otro rincón, los arqueólogos descubrieron una exquisita representación de un delfín con aletas rojas. Según los arqueólogos, este descubrimiento pertenece a finales del siglo I y, con toda probabilidad, decoraba el suelo de una villa romana, quizás de aproximadamente 50 m².

trabajos francia El descubrimiento se hizo en lo que antiguamente era un barrio para la élite.

Por lo tanto, este mosaico muestra que los habitantes se adaptaron a la romanización de Soissons y que el barrio de Saint-Crépin, actualmente, era un barrio antiguo entre los siglos I y III donde vivía la élite local.