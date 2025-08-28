Inicio Policiales accidente
Quedó destruido

Varios pasajeros heridos tras un accidente cuando viajaban en un micro por el Acceso Sur

El micro iba por Acceso Sur, pero se salió de control y terminó en la lateral este. Por el accidente varias personas sufrieron heridas y muchas quedaron en estado de shock

Por UNO
Varios pasajeros quedaron heridos tras el accidente en micro ocurrido en el Acceso Sur

Varios pasajeros quedaron heridos tras el accidente en micro ocurrido en el Acceso Sur, en Godoy Cruz.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Pasajeros de un micro sufrieron golpes y heridas tras un accidente ocurrido cuando viajaban por el Acceso Sur hacia el norte, en Godoy Cruz. El chofer se salió del carril, chocó contra un poste, cruzó el separador y terminó en la lateral. Los pasajeros quedaron en shock y fueron asistidos por ambulancias.

El micro repleto de pasajeros sentados y parados cuando alrededor de las 7 de este jueves salió de calle Sarmiento hacia el Acceso Sur, por donde iba hacia el norte, en Godoy Cruz. Las víctimas relataron que repentinamente se sintió un estallido y que la unidad se movía para todos lados. Nadie entendía qué pasaba, pero creyeron que iban a volcar.

accidente micro acceso sur heridos 2
Los pasajeros quedaron muy asustados tras el accidente que sufrieron en el micro en el que viajaban por el Acceso Sur, en Godoy Cruz.

Los pasajeros quedaron muy asustados tras el accidente que sufrieron en el micro en el que viajaban por el Acceso Sur, en Godoy Cruz.

"De la nada nos empezamos a caer todos y a golpear entre los mismos pasajeros", relató una persona que vivió esos minutos de terror. "Parecía que nos íbamos a dar vuelta", señalaron.

Sobre el chofer, indicaron que estaba en shock por lo ocurrido, que no paraba de llorar y que no podía ni hablar. Varios colegas que lo asistieron indicaron que estaba asustado por el accidente, pero estable.

accidente micro acceso sur heridos 5
Se cree que el accidente ocurrió cuando el chofer se salió del carril derecho del Acceso Sur y chocó contra un poste.

Se cree que el accidente ocurrió cuando el chofer se salió del carril derecho del Acceso Sur y chocó contra un poste.

Varias ambulancias llegaron al lugar y asistieron a las víctimas. Al menos 5 personas sufrieron heridas de consideración, y tuvieron que ser trasladados a un hospital, aunque no estaban en peligro sus vidas. El resto presentó golpes y cortes como consecuencia del estallido de los vidrios.

El llamativo accidente del micro que se salió de carril

"Nos salimos del carril", fue lo que relató una de las víctimas del accidente. Indicaron que salieron de calle Sarmiento y tomaron el Acceso Sur como todos los días. Repentinamente sintieron un estallido.

accidente micro acceso sur heridos 4
Luego de atravesar el separador, el micro del accidente terminó en la lateral este del Acceso Sur.

Luego de atravesar el separador, el micro del accidente terminó en la lateral este del Acceso Sur.

Se cree que el chofer perdió el control del micro, chocó contra un poste y cruzó el separador hasta terminar 100 metros más adelante sobre la lateral este del Acceso Sur. En el camino quedó tirado en el suelo el parabrisas, además de otros restos de la unidad.

accidente micro acceso sur heridos 3
El parabrisas del micro se salió por completo. Por el accidente el chofer y los pasajeros estaban en shock.

El parabrisas del micro se salió por completo. Por el accidente el chofer y los pasajeros estaban en shock.

"Se cruzó del Acceso Sur a esta calle. Se movía muchísimo cuando agarramos el cordón y nos empezamos a caer y golpear todos", señaló una mujer que fue víctima del accidente. Sostuvo que no iba a alta velocidad, y que la maniobra del chofer fue muy buena porque evitó que volcaran.

Temas relacionados:

Te puede interesar