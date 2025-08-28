Varios pasajeros heridos tras un accidente cuando viajaban en un micro por el Acceso Sur

Sobre el chofer, indicaron que estaba en shock por lo ocurrido, que no paraba de llorar y que no podía ni hablar. Varios colegas que lo asistieron indicaron que estaba asustado por el accidente, pero estable.

accidente micro acceso sur heridos 5 Se cree que el accidente ocurrió cuando el chofer se salió del carril derecho del Acceso Sur y chocó contra un poste. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Varias ambulancias llegaron al lugar y asistieron a las víctimas. Al menos 5 personas sufrieron heridas de consideración, y tuvieron que ser trasladados a un hospital, aunque no estaban en peligro sus vidas. El resto presentó golpes y cortes como consecuencia del estallido de los vidrios.

El llamativo accidente del micro que se salió de carril

"Nos salimos del carril", fue lo que relató una de las víctimas del accidente. Indicaron que salieron de calle Sarmiento y tomaron el Acceso Sur como todos los días. Repentinamente sintieron un estallido.

accidente micro acceso sur heridos 4 Luego de atravesar el separador, el micro del accidente terminó en la lateral este del Acceso Sur. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Se cree que el chofer perdió el control del micro, chocó contra un poste y cruzó el separador hasta terminar 100 metros más adelante sobre la lateral este del Acceso Sur. En el camino quedó tirado en el suelo el parabrisas, además de otros restos de la unidad.

accidente micro acceso sur heridos 3 El parabrisas del micro se salió por completo. Por el accidente el chofer y los pasajeros estaban en shock. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"Se cruzó del Acceso Sur a esta calle. Se movía muchísimo cuando agarramos el cordón y nos empezamos a caer y golpear todos", señaló una mujer que fue víctima del accidente. Sostuvo que no iba a alta velocidad, y que la maniobra del chofer fue muy buena porque evitó que volcaran.