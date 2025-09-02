Inicio Mundo Estados Unidos
Fallo judicial

Juez de Estados Unidos frena a Donald Trump por despliegue militar en Los Ángeles

Un juez de Estados Unidos dictó que Donald Trump violó la ley al desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles. Escala el choque con California

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Agentes de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles

Agentes de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles, California, por orden del presidente estadounidense, Donald Trump (Archivo). Crédito: EFE/Caroline Brehman.

Un juez federal de Estados Unidos dictaminó este martes que la orden de Donald Trump para desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles viola la ley federal. El magistrado Charles Breyer, de la corte del distrito norte de California, falló a favor de las autoridades estatales, informó EFE.

El juez citó la Posse Comitatus Act, norma que impide usar al Ejército y la Fuerza Aérea en tareas policiales sin autorización constitucional o del Congreso. En su decisión, Breyer aseguró que las tropas federales usaron soldados armados y vehículos militares para establecer bloqueos, controlar multitudes y mostrar fuerza en las calles de Los Ángeles, lo que constituye una violación directa a la ley.

Choque legal entre Donald Trump y California

El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta habían demandado a la Casa Blanca en junio, pidiendo anular lo que consideraron una acción ilegal de Trump al federalizar la Guardia Nacional de California. Tras el fallo, el juez Breyer prohibió a la Administración desplegar, entrenar o utilizar estas tropas en el estado.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE/John G. Mabanglo/Jim Lo Scalzo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE/John G. Mabanglo/Jim Lo Scalzo.

El dictamen especifica que los efectivos no podrán participar en arrestos, patrullas, controles de tráfico, interrogatorios o cualquier labor de seguridad civil. La restricción se mantendrá hasta que el gobierno cumpla con los requisitos de una excepción legal o constitucional válida.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la confrontación entre California y Donald Trump, quien había justificado el despliegue como una respuesta a las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias.

Estados Unidos en tensión por despliegues militares

Durante su mandato, Trump llegó a enviar cerca de 5.000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles, sin el consentimiento del gobernador, algo que no ocurría desde 1965. Además, ordenó la activación de 800 efectivos en Washington D.C. bajo control federal, argumentando la necesidad de frenar la criminalidad en la capital.

El presidente Donald Trump también amenazó con medidas similares en otras ciudades, como Chicago, a la que describió como “la más peligrosa del mundo”. Estas acciones reflejan la estrategia de la Casa Blanca de expandir el uso militar interno, a pesar de la fuerte oposición de autoridades locales y ahora del poder judicial.

