Juez de Estados Unidos frena a Donald Trump por despliegue militar en Los Ángeles

california donald trump estados unidos - efe 1 El gobernador de California, Gavin Newsom, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE/John G. Mabanglo/Jim Lo Scalzo.

El dictamen especifica que los efectivos no podrán participar en arrestos, patrullas, controles de tráfico, interrogatorios o cualquier labor de seguridad civil. La restricción se mantendrá hasta que el gobierno cumpla con los requisitos de una excepción legal o constitucional válida.

Este episodio marca un nuevo capítulo en la confrontación entre California y Donald Trump, quien había justificado el despliegue como una respuesta a las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias.

Estados Unidos en tensión por despliegues militares

Durante su mandato, Trump llegó a enviar cerca de 5.000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles, sin el consentimiento del gobernador, algo que no ocurría desde 1965. Además, ordenó la activación de 800 efectivos en Washington D.C. bajo control federal, argumentando la necesidad de frenar la criminalidad en la capital.

El presidente Donald Trump también amenazó con medidas similares en otras ciudades, como Chicago, a la que describió como “la más peligrosa del mundo”. Estas acciones reflejan la estrategia de la Casa Blanca de expandir el uso militar interno, a pesar de la fuerte oposición de autoridades locales y ahora del poder judicial.