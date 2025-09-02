Inicio Mundo Chicago
Ola de violencia

Violencia en Chicago deja siete muertos y 47 heridos

Tiroteos en Chicago dejaron 7 muertos y 47 heridos. Trump presiona para militarizar la ciudad pese al rechazo de autoridades locales

Por Jimena Díaz [email protected]
Una patrulla policial frente al Hotel Hilton en Chicago, Illinois. Crédito: EFE/EPA/ALEX WROBLEWSKI.

Chicago volvió a ser escenario de una ola de violencia armada, la Policía confirmó que al menos siete personas resultaron muertas y otras 47 quedaron heridas en distintos tiroteos el fin de semana. La cifra refleja un patrón de criminalidad en la ciudad, donde solo la semana del 18 al 24 de agosto se registraron 43 tiroteos y nueve asesinatos.

Según EFE, estos números se conocen en medio del debate por la posible militarización de Chicago, impulsada por el presidente Donald Trump, quien insiste en desplegar la Guardia Nacional para enfrentar la inseguridad.

&nbsp;La polic&iacute;a en Chicago, Illinois, Estados Unidos (Archivo). Cr&eacute;dito: EFE/EPA/ALEX WROBLEWSKI.

La policía en Chicago, Illinois, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ALEX WROBLEWSKI.

Autoridades locales rechazan el plan de Donald Trump

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ambos demócratas, rechazaron la propuesta del mandatario. Para ellos, el plan no busca resolver la violencia sino intensificar las redadas contra migrantes indocumentados.

Johnson firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los funcionarios locales colaborar con el Gobierno federal en caso de que la militarización avance. El gesto marcó un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre las autoridades locales y Donald Trump.

Protestas y polémica por la violencia en Chicago

Las tensiones se trasladaron a las calles. Durante las manifestaciones del Día del Trabajo en Estados Unidos, miles de personas marcharon en Chicago con pancartas contra el plan de Trump. El mensaje fue claro: no quieren tropas federales en su ciudad.

Pese a las críticas, Trump utilizó los últimos datos de violencia para reforzar su postura. En su plataforma Truth Social aseguró que “el crimen está totalmente fuera de control” en Chicago, lo que justifica la intervención militar.

El antecedente preocupa: el presidente ya desplegó la Guardia Nacional en Washington D.C. y en Los Ángeles, incluso contra la oposición de sus alcaldes demócratas. En ambos casos, la militarización se produjo en el marco de protestas contra las redadas migratorias, un tema que se cruza de lleno con el actual conflicto en Chicago.

Con siete muertos, 47 heridos, Chicago se ha convertido en el nuevo epicentro de la disputa entre seguridad, derechos civiles y la política de mano dura de Donald Trump.

