Violencia en Chicago deja siete muertos y 47 heridos

Johnson firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los funcionarios locales colaborar con el Gobierno federal en caso de que la militarización avance. El gesto marcó un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre las autoridades locales y Donald Trump.

Protestas y polémica por la violencia en Chicago

Las tensiones se trasladaron a las calles. Durante las manifestaciones del Día del Trabajo en Estados Unidos, miles de personas marcharon en Chicago con pancartas contra el plan de Trump. El mensaje fue claro: no quieren tropas federales en su ciudad.

Pese a las críticas, Trump utilizó los últimos datos de violencia para reforzar su postura. En su plataforma Truth Social aseguró que “el crimen está totalmente fuera de control” en Chicago, lo que justifica la intervención militar.

El antecedente preocupa: el presidente ya desplegó la Guardia Nacional en Washington D.C. y en Los Ángeles, incluso contra la oposición de sus alcaldes demócratas. En ambos casos, la militarización se produjo en el marco de protestas contra las redadas migratorias, un tema que se cruza de lleno con el actual conflicto en Chicago.

Con siete muertos, 47 heridos, Chicago se ha convertido en el nuevo epicentro de la disputa entre seguridad, derechos civiles y la política de mano dura de Donald Trump.