Masivas protestas contra Donald Trump en el Día del Trabajo

La administración Trump ha insinuado que podría desplegar la Guardia Nacional en la ciudad, una medida que ya aplicó en Washington D.C. Sin embargo, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, criticó la propuesta y la calificó como un plan que busca intensificar las redadas contra migrantes indocumentados.

Entre los discursos más duros, un dirigente sindical acusó a Donald Trump de “alinear agencias críticas para llenar sus bolsillos y los de sus amigos multimillonarios”, reforzando el mensaje de que la Casa Blanca prioriza los intereses económicos por sobre el bienestar social.

Otras ciudades de Estados Unidos se sumaron a las marchas

Además de Chicago, las manifestaciones se extendieron a ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C. En la costa oeste, se esperan nuevas protestas por la tarde, mientras que en la capital miles de trabajadores y sindicalistas ya marcharon contra Trump y sus políticas.

El fenómeno no es aislado: en los últimos meses, Estados Unidos fue escenario de protestas en fechas simbólicas como el 4 de julio y el 14 de junio, cuando Trump celebró con un desfile militar que generó críticas por proyectar “una imagen autocrática”.

Las marchas de este Día del Trabajo confirman un mensaje claro: amplios sectores de la sociedad estadounidense rechazan las políticas de Donald Trump y exigen mayor justicia social.