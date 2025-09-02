Inicio Mundo Donald Trump
Masivas protestas contra Donald Trump en el Día del Trabajo

Miles marcharon en Estados Unidos en más de mil protestas contra Donald Trump, exigiendo justicia social y rechazando militarización

Jimena Díaz
Protestas del Día del Trabajo frente a la Torre Trump

Protestas del Día del Trabajo frente a la Torre Trump, en Chicago, Illinois en Estados Unidos ayer lunes. Crédito: EFE/EPA/ Patrick Gorski.

Decenas de miles de personas salieron a las calles ayer lunes en más de mil protestas contra el presidente Donald Trump. La jornada coincidió con el Día del Trabajo en Estados Unidos y puso de relieve la creciente tensión social por las políticas del magnate, según informa la agencia EFE.

La convocatoria fue liderada por la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, bajo el lema: “Los trabajadores por encima de los multimillonarios”. La consigna apuntó directamente a la gestión de Donald Trump, acusado de favorecer a las grandes fortunas en perjuicio de la clase trabajadora.

Protestas frente a la Torre Trump este lunes, en Chicago, Illinois en Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/ Patrick Gorski.

Chicago, epicentro de la tensión política

Una de las movilizaciones más masivas se registró en Chicago, donde los manifestantes rechazaron la posible militarización de la ciudad. Carteles con frases como “No a las tropas en Chicago” y “Paren las deportaciones” evidenciaron la unión entre reclamos laborales y demandas migratorias.

La administración Trump ha insinuado que podría desplegar la Guardia Nacional en la ciudad, una medida que ya aplicó en Washington D.C. Sin embargo, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, criticó la propuesta y la calificó como un plan que busca intensificar las redadas contra migrantes indocumentados.

Entre los discursos más duros, un dirigente sindical acusó a Donald Trump de “alinear agencias críticas para llenar sus bolsillos y los de sus amigos multimillonarios”, reforzando el mensaje de que la Casa Blanca prioriza los intereses económicos por sobre el bienestar social.

Otras ciudades de Estados Unidos se sumaron a las marchas

Además de Chicago, las manifestaciones se extendieron a ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington D.C. En la costa oeste, se esperan nuevas protestas por la tarde, mientras que en la capital miles de trabajadores y sindicalistas ya marcharon contra Trump y sus políticas.

El fenómeno no es aislado: en los últimos meses, Estados Unidos fue escenario de protestas en fechas simbólicas como el 4 de julio y el 14 de junio, cuando Trump celebró con un desfile militar que generó críticas por proyectar “una imagen autocrática”.

Las marchas de este Día del Trabajo confirman un mensaje claro: amplios sectores de la sociedad estadounidense rechazan las políticas de Donald Trump y exigen mayor justicia social.

