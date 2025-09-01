Donald Trump reaparece con más de 40 publicaciones en un día

Pese a esas señales, la Casa Blanca aseguró entonces que Trump mantiene una “excelente salud”. El fin de semana pasado, pasó gran parte del tiempo en su club de golf en Virginia, lejos de la prensa. Incluso se difundieron imágenes en las que aparece jugando junto al exentrenador de fútbol americano Jon Gruden, una forma de disipar dudas sobre su vitalidad.

Comparaciones con Joe Biden y la política en Estados Unidos

El líder republicano no dudó en cuestionar la transparencia médica de su predecesor, Joe Biden. Durante su presidencia, Biden enfrentó constantes preguntas sobre su salud, especialmente tras ser diagnosticado este año con cáncer de próstata. La comparación entre ambos es inevitable, ya que el debate sobre la edad y la capacidad física de los líderes sigue siendo un tema clave en la política de Estados Unidos.

Con su regreso a la actividad digital, Donald Trump deja claro que sigue en el centro de la escena. Su hiperactividad en redes no solo busca callar rumores, sino también mantener su influencia en la conversación pública del país.