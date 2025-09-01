Inicio Mundo Donald Trump
Donald Trump reaparece con más de 40 publicaciones en un día

Donald Trump reaparece con 40 publicaciones en Truth Social en un día tras rumores sobre su salud en Estados Unidos. ¿Qué se sabe realmente?

Jimena Díaz
Jimena Díaz
El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ser protagonista en redes sociales tras un fin de semana de silencio que generó especulaciones sobre su salud. En apenas 24 horas, publicó más de 40 mensajes en su plataforma Truth Social, un ritmo elevado incluso para su estilo habitual, informó EFE.

Durante la noche del sábado y el domingo, Trump compartió una variedad de publicaciones: acusó a un obrero de dañar mármol en la Casa Blanca, defendió su gestión contra el crimen en Washington D.C., agradeció posibles nominaciones al Nobel de la Paz y recordó la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Cerró la jornada con un “BUENAS NOCHES”, dejando en claro que sigue activo y dispuesto a marcar agenda.

Trump-corte-suprema-Educacion-efe-2
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostr&oacute; activo en sus redes sociales luego de especulaciones sobre su salud.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró activo en sus redes sociales luego de especulaciones sobre su salud.

Rumores sobre la salud de Donald Trump

El inusual silencio del mandatario despertó rumores sobre su estado físico. A sus 79 años, Trump fue diagnosticado en julio con insuficiencia venosa crónica, una dolencia común y benigna en adultos mayores. En varias ocasiones se lo vio con tobillos hinchados y algunas dificultades para caminar.

Pese a esas señales, la Casa Blanca aseguró entonces que Trump mantiene una “excelente salud”. El fin de semana pasado, pasó gran parte del tiempo en su club de golf en Virginia, lejos de la prensa. Incluso se difundieron imágenes en las que aparece jugando junto al exentrenador de fútbol americano Jon Gruden, una forma de disipar dudas sobre su vitalidad.

Comparaciones con Joe Biden y la política en Estados Unidos

El líder republicano no dudó en cuestionar la transparencia médica de su predecesor, Joe Biden. Durante su presidencia, Biden enfrentó constantes preguntas sobre su salud, especialmente tras ser diagnosticado este año con cáncer de próstata. La comparación entre ambos es inevitable, ya que el debate sobre la edad y la capacidad física de los líderes sigue siendo un tema clave en la política de Estados Unidos.

Con su regreso a la actividad digital, Donald Trump deja claro que sigue en el centro de la escena. Su hiperactividad en redes no solo busca callar rumores, sino también mantener su influencia en la conversación pública del país.

