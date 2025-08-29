El presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump suspendió 4.900 millones de dólares en ayuda exterior. Crédito: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que suspenderá 4.900 millones de dólares en ayuda exterior aprobada previamente por el Congreso. La medida, comunicada a través de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), se ampara en la llamada “rescisión de bolsillo”, un mecanismo poco usado de la Ley de Control de Embargos.

Según la OMB, es la primera vez en cinco décadas que un mandatario recurre a esta autoridad para bloquear fondos. La Casa Blanca calificó el paquete de ayuda como “gasto exterior progresista” y confirmó su cancelación.

Resistencia en el Congreso

La decisión de Donald Trump provocó una fuerte reacción. Legisladores demócratas la rechazaron de inmediato, y la senadora republicana Susan Collins advirtió que anular recursos sin autorización legislativa es “una clara violación a la ley”. Otros opositores calificaron el movimiento como “ilegal” y acusaron a Trump de intentar esquivar negociaciones bipartidistas sobre el presupuesto federal.

Un antecedente clave ocurrió el 13 de agosto, cuando un tribunal de apelaciones avaló que la Administración Trump podía suspender fondos asignados por el Congreso.

Antecedentes de recortes de dólares en ayuda

Desde su primer día en la Casa Blanca, Donald Trump presionó al Departamento de Estado y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para frenar la salida de dólares hacia programas internacionales. Ahora, con el Congreso en receso hasta la próxima semana, se anticipa un intenso debate legislativo sobre los próximos pasos para frenar o revertir esta inédita suspensión de ayuda exterior.

