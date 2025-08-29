El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que suspenderá 4.900 millones de dólares en ayuda exterior aprobada previamente por el Congreso. La medida, comunicada a través de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), se ampara en la llamada “rescisión de bolsillo”, un mecanismo poco usado de la Ley de Control de Embargos.
Donald Trump congela fondos de ayuda exterior
Donald Trump busca suspender 4.900 millones de dólares en ayuda exterior. La medida inédita enfrenta oposición en el Congreso