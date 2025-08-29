Según la OMB, es la primera vez en cinco décadas que un mandatario recurre a esta autoridad para bloquear fondos. La Casa Blanca calificó el paquete de ayuda como “gasto exterior progresista” y confirmó su cancelación.

Resistencia en el Congreso

La decisión de Donald Trump provocó una fuerte reacción. Legisladores demócratas la rechazaron de inmediato, y la senadora republicana Susan Collins advirtió que anular recursos sin autorización legislativa es “una clara violación a la ley”. Otros opositores calificaron el movimiento como “ilegal” y acusaron a Trump de intentar esquivar negociaciones bipartidistas sobre el presupuesto federal.