El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su administración pedirá la pena de muerte para quienes cometan asesinatos en Washington. La medida, anunciada en una reunión de gabinete, busca ser un “mensaje preventivo fuerte” frente a lo que el mandatario describe como un repunte del crimen en la capital, según informa EFE.
Donald Trump propone la pena de muerte en Washington
Trump dice que pedirá la pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington, en medio de un fuerte despliegue de seguridad