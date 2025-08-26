Inicio Mundo Donald Trump
Mano dura

Donald Trump propone la pena de muerte en Washington

Trump dice que pedirá la pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington, en medio de un fuerte despliegue de seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Archivo). 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su administración pedirá la pena de muerte para quienes cometan asesinatos en Washington. La medida, anunciada en una reunión de gabinete, busca ser un “mensaje preventivo fuerte” frente a lo que el mandatario describe como un repunte del crimen en la capital, según informa EFE.

Seguridad reforzada en la capital

Trump asumió el control directo de la seguridad en Washington el 11 de agosto, amparándose en una ley que permite intervenir la autoridad local en casos de “emergencia”. Inicialmente, la medida rige por 30 días. El despliegue incluye 800 miembros de la Guardia Nacional de Washington y refuerzos de seis estados republicanos: Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee.

Con estos efectivos, la presencia militar asciende a 2.000 uniformados. Además, la ciudad cuenta con el apoyo de la Policía Metropolitana y de agencias federales como el FBI, la DEA y el ICE. Hasta la fecha, las operaciones ya dejaron 1.094 arrestos y la incautación de 115 armas ilegales, según la fiscal general Pam Bondi.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Una estrategia de “mano dura”

Aunque las cifras de delitos en Washington se encuentran en su nivel más bajo en 30 años, Trump insiste en que “no hay otra opción”. “Si alguien asesina a alguien en la capital, será pena de muerte”, reiteró.

Sin embargo, activistas y organizaciones de derechos humanos denuncian que esta ofensiva también se utiliza para detener a migrantes indocumentados, lo que genera un fuerte debate nacional sobre seguridad, justicia y derechos civiles en Estados Unidos.

