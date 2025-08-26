Donald Trump propone la pena de muerte en Washington

Seguridad reforzada en la capital

Trump asumió el control directo de la seguridad en Washington el 11 de agosto, amparándose en una ley que permite intervenir la autoridad local en casos de “emergencia”. Inicialmente, la medida rige por 30 días. El despliegue incluye 800 miembros de la Guardia Nacional de Washington y refuerzos de seis estados republicanos: Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee.

Con estos efectivos, la presencia militar asciende a 2.000 uniformados. Además, la ciudad cuenta con el apoyo de la Policía Metropolitana y de agencias federales como el FBI, la DEA y el ICE. Hasta la fecha, las operaciones ya dejaron 1.094 arrestos y la incautación de 115 armas ilegales, según la fiscal general Pam Bondi.