Donald Trump revoca protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Sin embargo, el expresidente Joe Biden había firmado una directiva que extendía la protección de Harris hasta julio de 2026, triplicando el período habitual.

Joe Biden-despedida-efe 3.webp El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden junto a Kamala Harris.

Kamala Harris y el fin de la protección

La decisión llega justo cuando Kamala Harris, quien fue candidata demócrata tras la salida de Joe Biden de la contienda electoral, se prepara para lanzar su libro de memorias 107 días. La gira promocional está programada para el próximo mes, pero ahora se desarrollará sin el respaldo del Servicio Secreto.