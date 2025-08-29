Inicio Mundo Kamala Harris
Donald Trump revoca protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Donald Trump revoca la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris. La decisión choca con la medida previa de Joe Biden que la extendía hasta el 2026

El presidente de Estados Unidos

El presidente Donald Trump revocó la protección del Servicio Secreto otorgada a la exvicepresidenta Kamala Harris, según confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca. Normalmente, los exvicepresidentes reciben seguridad federal durante seis meses después de dejar el cargo, mientras que los expresidentes la mantienen de por vida.

Sin embargo, el expresidente Joe Biden había firmado una directiva que extendía la protección de Harris hasta julio de 2026, triplicando el período habitual.

Joe Biden-despedida-efe 3.webp
El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden junto a Kamala Harris.

Kamala Harris y el fin de la protección

La decisión llega justo cuando Kamala Harris, quien fue candidata demócrata tras la salida de Joe Biden de la contienda electoral, se prepara para lanzar su libro de memorias 107 días. La gira promocional está programada para el próximo mes, pero ahora se desarrollará sin el respaldo del Servicio Secreto.

Un memorándum ejecutivo emitido por la administración de Donald Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional terminar con la seguridad de Harris a partir del lunes. Según la directiva de Biden, la protección debía mantenerse por 18 meses adicionales.

El año pasado durante la campaña electoral, Donald Trump enfrentó dos intentos de asesinato, en los que el Servicio Secreto tuvo un rol clave en su protección.

Harris, por su parte, confirmó que no competirá por la gobernación de California en 2026, aunque sigue siendo una figura relevante dentro del Partido Demócrata.

