El presidente Donald Trump revocó la protección del Servicio Secreto otorgada a la exvicepresidenta Kamala Harris, según confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca. Normalmente, los exvicepresidentes reciben seguridad federal durante seis meses después de dejar el cargo, mientras que los expresidentes la mantienen de por vida.
Donald Trump revoca protección del Servicio Secreto a Kamala Harris
Donald Trump revoca la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris. La decisión choca con la medida previa de Joe Biden que la extendía hasta el 2026