La Iglesia criticó con dureza la política migratoria y sumó tensión con el gobierno

Marcelo Colombo 7D.jpg El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, preside la Conferencia Episcopal Argentina.

La postura adoptada por la conducción que encabeza Marcelo Colombo se conoce en un contexto de relación compleja entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia católica. Los cortocircuitos institucionales sumaron un nuevo capítulo luego de los cuestionamientos públicos de sectores del oficialismo ante el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante la celebración del Tedeum del pasado 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

Cuestionamientos a la política migratoria y los controles de frontera

Un aspecto central del informe eclesiástico estuvo dirigido hacia las metodologías aplicadas en los puntos de ingreso a la Argentina. Los representantes del área pastoral manifestaron su preocupación ante lo que definieron como un incremento del rechazo infundado y arbitrario hacia las personas migrantes en la frontera por parte de las fuerzas de seguridad y las autoridades correspondientes.

El documento institucional subraya que el endurecimiento de los operativos de control y fiscalización fronteriza responde, en muchos casos, a estrategias de comunicación política antes que a criterios de seguridad o planificación demográfica real. Para los especialistas de la Comisión Episcopal, este enfoque securitario e inmediato termina por criminalizar o estigmatizar a quienes llegan al país en busca de oportunidades de progreso.

El texto oficial recordó la vigencia y la importancia de respetar el espíritu histórico de la legislación argentina, argumentando que las medidas dispuestas recientemente por el gobierno nacional significan un retroceso respecto de los estándares históricos de acogida e integración que caracterizaron a la República. Asimismo, advirtieron sobre la necesidad de equilibrar los requerimientos de legalidad interna con los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.

migraciones.jpg La Iglesia pidió la protección de la dignidad humana para las personas migrantes.

La situación de los trabajadores en la política migratoria interna

Las observaciones de los obispos y delegados no se limitaron exclusivamente a los ciudadanos de origen extranjero que arriban al territorio. La Pastoral de Migrantes e Itinerantes amplió el foco de análisis hacia las familias y los trabajadores rurales que cambian de residencia dentro del propio país de manera estacional para desempeñarse en diferentes cosechas o actividades productivas regionales.

Según denunciaron los participantes de las jornadas de debate, el panorama socioeconómico actual expone a los migrantes internos a un escenario hostil y muchas veces desprovisto de protecciones laborales básicas, quedando vulnerables ante abusos de todo tipo por parte de empleadores informales. Los representantes eclesiásticos recalcaron que las grandes mayorías populares encuentran serias dificultades para alcanzar un sustento digno debido a la realidad compleja que atraviesa la economía.

Frente a este escenario, las diócesis y parroquias nucleadas bajo la supervisión de monseñor Marcelo Colombo ratificaron el compromiso institucional de continuar brindando asistencia directa y asesoramiento legal. El Episcopado concluyó el informe exhortando a las autoridades nacionales a revisar el rumbo de las directivas actuales y a propiciar espacios comunitarios integrales que dejen de lado la asistencia puramente de emergencia para enfocarse en la protección de la dignidad humana y el desarrollo integral de las familias de quienes entran o se trasladan por el país.