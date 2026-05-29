Las acusaron de brujas: la trama oculta de la cacería contra mujeres y el rol de la Iglesia

La cacería de brujas y una operación de prensa contra ellas

Mucho antes de que se hicieran famosas las operaciones de prensa políticas, existió una campaña que ha permanecido hasta la actualidad: acusar a mujeres de brujas y condenarlas por ello.

Y es que detrás del mito y de la acusación de brujas por las que fueron condenadas, habría una trama más oscura y económica, cuyo fin era sacar a esas mujeres de una industria cada vez más floreciente.

En el siglo XIII, la industria cervecera no era corporativa, sino que se trataba de un arte doméstico y comunitario en el que había mujeres que eran expertas a la hora de fermentar y abastecer a los pueblos.

Estas mujeres eran consideradas maestras cerveceras y era tal su trabajo que en una época en el que no era normal, ellas tenían independencia económica y generaban cada vez más ganancias. Y esto era algo que no le gustaba ni a la Iglesia, ni a los taberneros,

Fue allí que, para sacarlas del negocio, tanto los miembros de la Iglesia como los taberneros decidieron explotar otra industria muy importante de la época: las supersticiones y las acusaron de adorar al demonio y de ser brujas.

"A medida que la producción cervecera se fue concentrando en manos masculinas [...], las cerveceras independientes empezaron a ser desplazadas, reguladas y, por último, prohibidas", explica Lucas Botta en su libro Chamuyos que Hicieron Historia.

cervezas edad media

De dónde sale el mito de las brujas y su imagen

Con la acusación hecha, estas mujeres se vieron obligadas a irse de los pueblos, a abandonar sus actividades y eso si lograron salvarse de las persecuciones. Pero la imagen que quedó de ellas permaneció en el imaginario popular e incluso fueron inmortalizados por Disney.

Y es que el sombrero y el caldero de estas supuestas brujas realmente existieron, aunque no como se cuenta en las películas. Ellas usaban estas ollas gigantes para hervir la mezcla de cebada y malta. En cuanto a los sombreros puntiagudos, era su forma de mostrarse en los mercados. Si había somberos es que se encontraban ellas vendiendo cerveza.

En cuanto al famoso gato negro, estos servían, igual que ahora, para mantener lejos a los roedores, mientras que cuando tenían la cerveza lista para el consumo, ellas lo señalaban dejando una escoba en la puerta de sus casas.

Finalmente, se encontraban todos los frascos con ingredientes y pócimas, que no eran otra cosa que remedios naturales e ingredientes naturales que hacían que sus cervezas fueran las más exquisitas del mercado.

brujas

Cada uno de esos elementos fue tomado para construir de ellas una imagen de mujeres adoradoras del diablo y con la capacidad de crear pócimas. Incluso, hasta les jugó en contra que la Iglesia asociara en el siglo XIII la presencia de gatos negros a todo lo relacionado con herejía, lo que llevó a que se mataran una gran cantidad de estos felinos.

El resultado de la cacería de brujas

Una vez que estas mujeres fueron perseguidas, sacrificadas o encarceladas, la industria de la cerveza pasó a manos de los taberneros y de los monasterios, que supieron lucrar con el negocio y reescribir la historia dejando a las maestras cerveceras en el olvido bajo la acusación de brujas.