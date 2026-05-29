¿Qué ocurre si riegas las plantas del jardín con agua caliente?

¿Desechas el agua de cocer las verduras en el fregadero? Tal vez cambies de idea cuando descubras que puede ser el mejor aliado para tu jardín. El riego de las plantas es una tarea simple y cotidiana, pero ciertas variables pueden marcar la diferencia y una de las más subestimadas es la temperatura del agua.
Utilizar agua demasiado fría o excesivamente caliente puede provocar estrés en las plantas, incluso cuando se aplica un riego regular. A continuación, te contamos cuál es la fórmula ideal para que las plantas aprovechen los beneficios.
Agua reutilizada
El agua que usamos para cocinar unas verduras es rica en minerales y nutrientes esenciales que promueven el desarrollo de las plantas. Lejos de ser simples residuos, el agua con la que hervimos alimentos como espárragos, papas o arroz, concentra buena parte de sus propiedades.
Reutilizar este agua no solo es una forma de cuidar las plantas, sino también un gesto consciente con el medio ambiente, especialmente en una época donde debemos ser conscientes del uso que le damos.
Eso sí, hay algunos trucos que debes tener en cuenta para que este gesto se convierta en un beneficio y no en un error. No vale cualquier agua, ni cualquier forma de aplicarla. Si quieres que de verdad resulte beneficiosa para tus plantas sigue los consejos:
- No agregues sal, ya que se acumula en el sustrato y daña las raíces.
- Deja enfriar el agua para que esté a temperatura ambiente. Si está muy caliente puedes perjudicar la vegetación.
- Usa este tipo de agua solo una vez a la semana y no como único riego.
- No riegues tus suculentas o cáctus con esta fórmula. Necesitan suelos pobres y bien drenados.
Riego para tus plantas: agua caliente vs agua fría
No se recomienda usar agua hirviendo para regar las plantas, ya que puede hacer que se marchiten o incluso mueran. Lo ideal es emplear riegos con temperaturas de entre 43°C y 55°C. El agua caliente estimula el crecimiento y favorece la eliminación de plagas.
Regar las plantas con agua muy fría no es recomendable, ya que se produce un choque térmico que ralentiza la absorción de nutrientes, además de estresar la planta. Además, puede causar hojas amarillentas o un crecimiento débil.