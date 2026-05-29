¿Qué ocurre si riegas las plantas del jardín con agua caliente?

brocoli hervido Puedes usar el agua donde hierves tus verduras para regar las plantas. Imagen: Pexels.

Reutilizar este agua no solo es una forma de cuidar las plantas, sino también un gesto consciente con el medio ambiente, especialmente en una época donde debemos ser conscientes del uso que le damos.

Eso sí, hay algunos trucos que debes tener en cuenta para que este gesto se convierta en un beneficio y no en un error. No vale cualquier agua, ni cualquier forma de aplicarla. Si quieres que de verdad resulte beneficiosa para tus plantas sigue los consejos:

No agregues sal, ya que se acumula en el sustrato y daña las raíces.

Deja enfriar el agua para que esté a temperatura ambiente. Si está muy caliente puedes perjudicar la vegetación.

Usa este tipo de agua solo una vez a la semana y no como único riego.

No riegues tus suculentas o cáctus con esta fórmula. Necesitan suelos pobres y bien drenados.

Riego para tus plantas: agua caliente vs agua fría

No se recomienda usar agua hirviendo para regar las plantas, ya que puede hacer que se marchiten o incluso mueran. Lo ideal es emplear riegos con temperaturas de entre 43°C y 55°C. El agua caliente estimula el crecimiento y favorece la eliminación de plagas.

riego de plantas El agua para regar las plantas debe estar a temperatura ambiente. Imagen: Pexels.

Regar las plantas con agua muy fría no es recomendable, ya que se produce un choque térmico que ralentiza la absorción de nutrientes, además de estresar la planta. Además, puede causar hojas amarillentas o un crecimiento débil.