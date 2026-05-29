Cómo cultivar una planta de té de burro en una maceta y tener siempre a mano para el mate

La planta de burrito se puede cultivar en una maceta, de manera más controlada y en el patio de casa, y tener siempre saborizante para el mate. Hoy te explico cómo cultivar una planta de burro en una macera, cómo cuidarla y de qué forma puedes añadirla al mate, sola o combinada con otros yuyos.

Cómo cultivar una planta de burrito en una maceta

El té de burro es una hierba o yuyo muy popular. Las hojas de esta planta se usan generalmente para preparar té, para saborizar el mate o llenar el hogar de olor rico.

El burrito no se cultiva por semilla; se planta por esqueje o gajo, como otras tantas plantas que tenemos en el patio. Lo ideal es reproducir la planta en los meses de más calor.

Retira una rama de té de burro de unos 15 centímetros y quita las hojas inferiores. Coloca la rama en agua para que se formen las raíces o en un sustrato de tierra nutritivo y húmedo.

maceta con té de burro Esta planta se reproduce a partir de brazos o esquejes.

Cuando pasen un par de semanas, el esqueje de la planta ya tendrá raíces y podrás pasarlo a una maceta mediana. No uses una maceta muy chica porque, siempre hay que recordar, el té de burro es un arbusto.

Una vez que la planta ya esté instalada y cómoda en su maceta, solo queda proporcionarle los cuidados necesarios. El burrito necesita un suelo con buen drenaje, fértil, y le gusta recibir por lo menos 6 horas de sol diario.

La planta de burro necesita de un sustrato húmedo, pero no de una tierra encharcada. Lo mejor es regarla cada 3 días en verano y una vez por semana en invierno.

Cómo incorporar la planta de burro en el mate

Para saborizar el mate con té de burro no hay que hacer algo rebuscado ni complejo. Lo recomendable es recortar las hojas de la planta y dejarlas sobre un papel seco para que se resequen.

Luego, solo hay que moler las hojas secas de la planta y colocarlas en la yerba del mate. Este procedimiento también se puede hacer con otras plantas del jardín.

yuyos en el mate También se puede añadir al mate alguna cáscara de naranja deshidratada o endulzante natural.

Por ejemplo, las flores de manzanilla secas quedan muy bien en el mate, así como el cedrón, la menta, la peperina, la salvia, el tilo y la valeriana. Además de ricas, todas estas hierbas tienen propiedades medicinales.