Cómo cuidar tu jazmín de leche en la temporada de frío

Sin embargo, cuando llega la temporada de frío no está de más proporcionar algunos cuidados extra. A continuación, una guía de cuidados básicos para la planta.

Cuidados del jazmín durante la temporada de frío

El primer cuidado para tener en cuenta es cambiar la frecuencia de riego: se debe reducir drásticamente cada 10 a 15 días. Solo hay que regar cuando la tierra está completamente seca, y si no ha llovido recientemente.

El invierno es la época de descanso del jazmín, así que evita aplicar fertilizantes o abonos, porque la planta se encuentra en reposo. Tampoco realices podas importantes para no debilitar antes del comienzo de la primavera.

jazmin de leche Así luce esta planta trepadora florecida en primavera.

El jazmín de leche es una especie rústica que resiste los días fríos, incluso hasta los -5°C. No obstante, las heladas agresivas pueden quemar sus hojas. Si vives en una zona con inviernos extremos, cubre la planta con una tela antihelada. En caso de tener el jazmín en maceta, puedes trasladarlo al interior del hogar para protegerlo del frío.

Es totalmente normal que las hojas de la planta se tiñan rojizas y amarillas, y luego se caigan durante la temporada otoño-invierno. Una vez que llegue la primavera, el jazmín te sorprenderá con una floración espectacular. Recuerda asegurarte de que reciba varias horas de sol al día para beneficiar la aparición de flores. No te arrepentirás de cultivar esta especie perfumada.