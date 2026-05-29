Etiquetado frontal de alimentos: nutricionistas alertaron sobre las consecuencias de modificar la ley

Desde el gobierno argentino sostienen que el actual sistema de sellos tiene demasiadas disposiciones y limitaciones para las empresas y complica la producción, comercialización y exportación de alimentos. También argumentan que los octógonos negros no lograron modificar los hábitos alimenticios de la población y que, en muchos casos, generan “alarma” o confusión en los consumidores.

Otro de los puntos que plantea el oficialismo con respecto al etiquetado frontal es la necesidad de garantizar la “libertad de elección” de los ciudadanos, evitando lo que consideran una intervención demasiado exagerada del Estado en los hábitos de consumo de la población.

La postura argentina dentro del Mercosur es coordinada por la Secretaría de Comercio junto a una mesa interministerial donde participan Salud, ANMAT, INAL, Agricultura y Cancillería. Según distintas organizaciones, fue justamente el área comercial argentina la que impulsó inicialmente el pedido de avanzar hacia una unificación regional.

Por qué FAGRAN habla de un “retroceso”

congreso de la nación paisaje.jpg Para modificar los criterios de etiquetado frontal, la Ley debe pasar por el Congreso de la Nación.

Desde la Federación Argentina de Graduados en Nutrición cuestionan que la unificación regional termine “nivelando para abajo” la legislación argentina.

El principal argumento es que Argentina adoptó uno de los modelos más exigentes del continente al aplicar de manera estricta el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerado uno de los sistemas más estrictos en lo que respecta a salud alimentaria.

Según la Fagran, ninguno de los países del Mercosur tiene actualmente una ley tan pormenorizada como la argentina. Por eso alertan que flexibilizar los criterios de etiquetado frontal podría favorecer intereses comerciales por encima de criterios sanitarios.

La entidad también advierte que el etiquetado frontal no funciona de manera aislada. La Ley 27.642 sirve como base para otras políticas públicas que apuntan a una alimentación saludable.

Entre ellas aparecen las restricciones de publicidad dirigida a niños (entre otras, que los productos con sellos no puedan usar como estrategia de marketing el hecho de sumarle muñequitos, figuritas u otros premios o regalos), las limitaciones para el ingreso de determinados productos a las escuelas y los criterios nutricionales utilizados por el Estado para compras públicas.

Para la Fagran, si se debilitan los sellos de advertencia también se debilita toda esa estructura regulatoria.

Además, remarcan que el Mercosur no puede modificar automáticamente la legislación argentina. Explican que cualquier cambio de fondo en la Ley 27.642 debería pasar por el Congreso de la Nación porque una resolución regional o un decreto del Ejecutivo no tienen jerarquía suficiente para alterar una ley vigente.

Ley de etiquetado Frontal, golosinas, kiosco (5).jpeg Los productos argentinos tienen octógonos negros para advertir sobre exceso de grasas saturadas, sodio, azúcares, grasas totales y rectángulos que indican que poseen edulcorantes o cafeína. Foto: UNO / Cristián Lozano

Cómo etiquetan los alimentos los países del Mercosur

Argentina utiliza octógonos negros que advierten sobre exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Además, incorpora leyendas especiales cuando los productos contienen cafeína o edulcorantes.

Brasil aplica un sistema de etiquetado de los alimentos diferente. A través de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), implementó un etiquetado con símbolo de lupa que alerta sobre alto contenido de azúcar, grasas saturadas y sodio.

Uruguay utiliza octógonos negros desde los decretos 272/18 y 034/2021, aunque con parámetros menos exigentes que los argentinos.

Paraguay aprobó la Ley 7092 de Rotulado Frontal, que advierte sobre exceso de grasas saturadas, azúcares y sodio. Sin embargo, el sistema todavía no termina de reglamentarse.

Bolivia también implementó octógonos negros en alimentos procesados y bebidas no alcohólicas. El sistema advierte sobre exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Además, tiene restricciones para productos con sellos, que no pueden utilizar personajes infantiles ni promocionar cualidades nutricionales positivas en sus envases.

Las negociaciones regionales siguen abiertas y el tema del etiquetado frontal de los alimentos va a sumar debate político y sanitario.