"Exceso de calorías", "Exceso de azúcares", son algunas de las leyendas que se pueden leer en octógonos negros ubicados en paquetes de galletas, gaseosas y otros productos que se consumen diariamente. Este mismo sistema de etiquetado frontal puede llegar a ser derogado si prospera la propuesta del oficialismo nacional.
Etiquetado frontal: los países que lo implementan en América Latina y en Europa
En Argentina, el etiquetado frontal es Ley, aunque el gobierno de Javier Milei pretende derogarlo. Cuáles son los otros países que lo implementan
El etiquetado frontal en los productos no es un invento argentino, pero puede dejar de formar parte de sus leyes si avanza su derogación en el Congreso. Según la posición de La Libertad Avanza, el etiquetado frontal genera alarma y no brinda información nutricional clara.
Además, desde el oficialismo aseguran que el etiquetado genera costos operativos altos y perjudica tanto a la industria como a las pymes, además de que favorece la falta de integración regional.
Sin embargo, en el propio sitio de Argentina.gob.ar se explica el por qué existe esta ley y allí se nombran tres fines:
- Garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada. Dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de las y los consumidores.
- Advertir a las y los consumidores sobre los excesos de: azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
- Prevenir la malnutrición en la población y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles.
Cuáles son los otros países con etiquetado frontal
Argentina no es el único país con ley de etiquetado frontal. En América Latina son varios los que tienen un sistema similar, siendo Chile uno de los pioneros. Las otras naciones son:
- Perú: En vigencia desde 2019.
- México: Lo adoptó en 2020. Además de los octógonos tradicionales, sumó rectángulos de advertencia específicos para desaconsejar el consumo en niños si el producto contiene cafeína o edulcorantes.
- Uruguay: Implementado en 2021.
- Colombia: Entró en vigencia en 2023.
- Venezuela: También incorporó el formato de octógonos negros.
En tanto, Brasil, Ecuador y Bolivia tienen sus propios sistemas. Por ejemplo, Brasil usa una lupa dentro de un rectángulo negro para alertar, mientras que los dos países utilizan un semáforo nutricional.
En el caso de Europa, la Unión Europea utiliza un gráfico de cinco colores y letras que dan una nota sobre la calidad nutricional. No obstante, es voluntario y no obligatorio en algunas de las naciones. En el caso del Reino Unido existe un semáforo nutricional, mientras que otros países fuera de estos continentes, como Australia y Nueva Zelanda, presentan un esquema de calificación que va desde la media estrella hasta las 5 estrellas, según que tan saludable sea el alimento.