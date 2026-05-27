Etiquetado frontal: los países que lo implementan en América Latina y en Europa

Ley de etiquetado Frontal, golosinas, kiosco.jpeg Foto: UNO / Cristián Lozano

Sin embargo, en el propio sitio de Argentina.gob.ar se explica el por qué existe esta ley y allí se nombran tres fines:

Garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada. Dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de las y los consumidores.

Advertir a las y los consumidores sobre los excesos de: azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Prevenir la malnutrición en la población y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles.

Cuáles son los otros países con etiquetado frontal

Argentina no es el único país con ley de etiquetado frontal. En América Latina son varios los que tienen un sistema similar, siendo Chile uno de los pioneros. Las otras naciones son:

Perú: En vigencia desde 2019.

En vigencia desde 2019. México: Lo adoptó en 2020. Además de los octógonos tradicionales, sumó rectángulos de advertencia específicos para desaconsejar el consumo en niños si el producto contiene cafeína o edulcorantes.

Lo adoptó en 2020. Además de los octógonos tradicionales, sumó rectángulos de advertencia específicos para desaconsejar el consumo en niños si el producto contiene cafeína o edulcorantes. Uruguay: Implementado en 2021.

Implementado en 2021. Colombia: Entró en vigencia en 2023.

Entró en vigencia en 2023. Venezuela: También incorporó el formato de octógonos negros.

En tanto, Brasil, Ecuador y Bolivia tienen sus propios sistemas. Por ejemplo, Brasil usa una lupa dentro de un rectángulo negro para alertar, mientras que los dos países utilizan un semáforo nutricional.

Ley de etiquetado Frontal, golosinas, kiosco (15).jpeg Foto: UNO / Cristián Lozano

En el caso de Europa, la Unión Europea utiliza un gráfico de cinco colores y letras que dan una nota sobre la calidad nutricional. No obstante, es voluntario y no obligatorio en algunas de las naciones. En el caso del Reino Unido existe un semáforo nutricional, mientras que otros países fuera de estos continentes, como Australia y Nueva Zelanda, presentan un esquema de calificación que va desde la media estrella hasta las 5 estrellas, según que tan saludable sea el alimento.