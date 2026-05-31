Un vecino que había adquirido un lote de antigüedades se presentó este domingo en la base de Bomberos Voluntarios de Guaymallén con un objeto que le había generado dudas. Según explicó, lo encontró entre los elementos comprados y creyó que podía tratarse de un explosivo de uso militar.
Secuestraron un explosivo militar que un vecino llevó a un cuartel de bomberos
El hombre encontró el objeto entre elementos adquiridos recientemente y decidió llevarlo a la base de Bomberos Voluntarios de Guaymallén. Especialistas en Explosivos secuestraron el artefacto para analizarlo
El hombre llegó hasta el cuartel ubicado sobre la lateral norte del Acceso Este con el elemento en su auto y pidió que fuera revisado por personal especializado.
Tras tomar conocimiento de la situación, los Bomberos dieron aviso al 911 y solicitaron la intervención de la División Explosivos de la Policía de Mendoza.
Una vez en el lugar, los efectivos dispusieron medidas preventivas y secuestraron el objeto, que fue identificado de manera preliminar como una presunta granada de mortero.
Ahora los especialistas deberán determinar el origen del artefacto, su estado de conservación y si conservaba o no capacidad operativa.