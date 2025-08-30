Jueza federal bloquea las deportaciones rápidas en Estados Unidos

Según Cobb, esta aceleración en las deportaciones “prioriza la rapidez” y podría llevar a errores irreparables, deportando a personas que sí cumplen con requisitos legales.

jueza bloquea deportaciones estados unidos-efe 1 Carteles de protesta en contra del ICE y la deportación de migrantes.

Migrantes y el debido proceso en Estados Unidos

El fallo de la jueza no cuestiona la legalidad de la política original, usada históricamente en la frontera sur para expulsar a quienes acaban de ingresar. Lo que rechaza es su expansión al interior del país, donde afecta a un grupo mucho mayor de migrantes que llevan tiempo en la comunidad.

En su dictamen de 48 páginas, Cobb señaló que, al ampliar la aplicación de esta medida, el Gobierno debe garantizar que los inmigrantes tengan derecho a un proceso justo. Recordó que la Quinta Enmienda protege a todas las personas bajo la jurisdicción estadounidense, no solo a ciudadanos.

Impacto en migrantes y derechos civiles

Los demandantes sostuvieron que la política de deportaciones rápidas viola la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo. Para la jueza, aceptar que los indocumentados carecen de derechos procesales abriría un precedente peligroso: “Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”.

El bloqueo judicial representa un freno a la agenda migratoria de Trump y un alivio para miles de migrantes en Estados Unidos, que ahora cuentan con mayor protección ante posibles deportaciones aceleradas.