Apple eliminó una app que alertaba sobre agentes de inmigración en Estados Unidos

En un comunicado, Apple señaló que su tienda de aplicaciones busca ser “un lugar seguro y fiable” y explicó que, tras recibir información de las fuerzas del orden, decidió retirar ICEBlock junto con otras aplicaciones similares. Sin embargo, el creador de la app insistió en que se trata de un caso de censura ligado a la ofensiva migratoria de la actual administración.

El uso de aplicaciones para alertar sobre operativos migratorios ha sido duramente cuestionado por autoridades estadounidenses. En julio, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, advirtió en Fox News que estas plataformas no pueden considerarse libertad de expresión y que estaban siendo investigadas.

bondi-estados-unidos-cartel-efe.jpg La secretaria de Justicia, Pam Bondi, advirtió en Fox News que estas plataformas estaban siendo investigadas, como la app de Apple.

Seguridad digital y el debate sobre apps en Estados Unidos

El contraste se hace evidente: otras apps de uso masivo, como Waze o Google Maps, permiten a los usuarios reportar la ubicación de radares de tránsito o retenes policiales y siguen disponibles.

La polémica en torno a ICEBlock refleja cómo la tecnología se ha convertido en un espacio de disputa en el marco de las políticas de inmigración en Estados Unidos, donde el control digital y la privacidad ciudadana vuelven a estar en el centro de la discusión.