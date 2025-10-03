Human Rights Watch advierte a Estados Unidos por plan de Donald Trump de usar militares en ciudades

estados unidos militares donald trump efe 2 Soldados de la Guardia Nacional organizando cajas de rifles en los terrenos del edificio del Capitolio en Washington, Estados Unidos (Archivo). Crédito: EFE/ Justin Lane.

HRW critica el plan de Donald Trump

Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos en HRW, señaló que la Administración de Donald Trump “primero dice que quiere unas Fuerzas Armadas más letales y menos responsables, y luego amenaza con desplegarlas en un espectáculo de fuerza en las ciudades estadounidenses. Es una receta para el desastre».

La organización recordó que la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea en funciones de seguridad interior, salvo autorización expresa del Congreso. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump ya ha recurrido a mecanismos legales cuestionados, como la federalización de la Guardia Nacional, para justificar despliegues anteriores.

Antecedentes y riesgos para la sociedad civil

HRW subrayó que las Fuerzas Armadas “no están entrenadas para labores de seguridad ciudadana” y que su empleo con este fin “conlleva un riesgo inherente de abusos”. Como ejemplo, citó la masacre de Kent State en 1970, cuando la Guardia Nacional mató a cuatro estudiantes durante una protesta contra la guerra de Vietnam.

La Administración de Donald Trump, que ya envió tropas a ciudades como Los Ángeles, Washington y Memphis, planea nuevos despliegues en Portland. Además, declaró como organización terrorista al grupo Antifa en el marco de su ofensiva contra sectores de la “izquierda radical”.