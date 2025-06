En Downey, un abuelo fue detenido tras dejar a su nieta en una escuela católica. En otra zona de la ciudad, agentes encapuchados irrumpieron en la Iglesia Cristiana Downey Memorial.

Incluso niñeras denunciaron que ICE detuvo a compañeras mientras cuidaban niños en plazas públicas. “Soy ciudadana, pero mi color de piel me hace dudar. ¿Y si no me creen?”, declaró a CNN la niñera Elsy Melara.

Persecuciones en campos agrícolas y uso de vehículos blindados

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) confirmó redadas en granjas del condado de Ventura, vecino a Los Ángeles. Un video muestra a migrantes corriendo entre cultivos mientras agentes los persiguen en vehículos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Estas escenas preocupan especialmente porque California produce el 75% de las frutas y frutos secos del país, y más de la mitad de sus 255.700 trabajadores agrícolas son indocumentados.

El ICE está usando tácticas militares: pasamontañas, vehículos blindados y despliegues masivos en barrios residenciales. Esta estrategia genera un clima de temor, especialmente entre comunidades hispanas.

protestas-losangeles-efe-3.jpg Protesta por un incidente en el que agentes de ICE embistieron un automóvil para detener a un hombre en Los Ángeles, Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/Caroline Brehman.

Esta semana la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró un toque de queda de emergencia en el centro de la ciudad tras cinco días consecutivos de protestas violentas.

ICE regresa a lugares ya intervenidos

En Whittier, agentes de ICE volvieron a un Home Depot donde días antes habían realizado arrestos. Jornaleros aseguran que se llevaron a más personas, pese a que ya habían detenido a tres indocumentados el lunes.

Mientras tanto, según The New York Times, ICE usa una nueva aplicación que rastrea a personas con órdenes de deportación a partir de datos de distintas agencias gubernamentales.