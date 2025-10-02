Inicio Mundo Casa Blanca

Debate en la Casa Blanca por estatus migratorio en hospitales de Estados Unidos

La Casa Blanca esquiva definiciones sobre estatus migratorio en hospitales. El debate crece en Estados Unidos en medio de tensiones políticas

Por UNO
La secretaria de la Casa Blanca

La secretaria de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en Washington, en Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/Will Oliver.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada este jueves sobre si las salas de urgencias de los hospitales deberían verificar el estatus migratorio de los pacientes antes de brindar atención, informó EFE.

“Probablemente no sea una pregunta que me corresponda responder. Creo que es un asunto para los profesionales de la salud”, respondió durante una conferencia en los jardines de la residencia presidencial.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/Bonnie Cash.

Obligan a los hospitales a preguntar por ese estatus

De acuerdo con la legislación federal de Estados Unidos, ningún paciente puede ser rechazado por razones migratorias u otras condiciones. Sin embargo, estados como Texas y Florida ya aprobaron leyes que obligan a los hospitales a preguntar por ese estatus, aunque la información solo puede usarse con fines estadísticos.

Las declaraciones llegan en un contexto de fuerte polarización, tras el cierre parcial del Gobierno decretado el miércoles por falta de acuerdo en el Congreso. Los demócratas reclaman a la administración de Donald Trump mayor financiamiento sanitario, mientras que los republicanos acusan a la oposición de buscar beneficios médicos para inmigrantes indocumentados.

El debate sobre salud e inmigración

El debate sobre salud e inmigración se perfila como uno de los ejes centrales en la discusión política nacional. Leavitt sostuvo que durante la presidencia de Joe Biden “decenas de millones de inmigrantes ilegales ingresaron a Estados Unidos y recibieron beneficios gratuitos”.

Los líderes demócratas, por su parte, remarcan que los migrantes indocumentados no son elegibles para programas como Obamacare, al tiempo que reclaman su ampliación para ciudadanos y residentes legales.

