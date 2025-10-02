Debate en la Casa Blanca por estatus migratorio en hospitales de Estados Unidos

Obligan a los hospitales a preguntar por ese estatus

De acuerdo con la legislación federal de Estados Unidos, ningún paciente puede ser rechazado por razones migratorias u otras condiciones. Sin embargo, estados como Texas y Florida ya aprobaron leyes que obligan a los hospitales a preguntar por ese estatus, aunque la información solo puede usarse con fines estadísticos.

Las declaraciones llegan en un contexto de fuerte polarización, tras el cierre parcial del Gobierno decretado el miércoles por falta de acuerdo en el Congreso. Los demócratas reclaman a la administración de Donald Trump mayor financiamiento sanitario, mientras que los republicanos acusan a la oposición de buscar beneficios médicos para inmigrantes indocumentados.

El debate sobre salud e inmigración

El debate sobre salud e inmigración se perfila como uno de los ejes centrales en la discusión política nacional. Leavitt sostuvo que durante la presidencia de Joe Biden “decenas de millones de inmigrantes ilegales ingresaron a Estados Unidos y recibieron beneficios gratuitos”.

Los líderes demócratas, por su parte, remarcan que los migrantes indocumentados no son elegibles para programas como Obamacare, al tiempo que reclaman su ampliación para ciudadanos y residentes legales.