Alerta iPhone: Apple lanza nueva actualización de su sistema operativo y beneficia a casi 30 teléfonos

Por lo tanto, solo faltaba saber qué dispositivos, además del iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max, podrían contar con esta actualización de sistema operativo y cuándo sería la fecha de lanzamiento. En este sentido, el sitio especializado Xataka reveló que serán 26 los teléfonos beneficiados con el nuevo software y que esta versión de iOS se podrá instalar desde hoy.
En consecuencia, los iPhone que contarán con iOS 26 son:
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (3ª gen. - 2022)
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ª gen. - 2020)
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
Si tienes algunos de estos teléfonos, es momento de instalar iOS 26. Para hacerlo, como primer paso será necesario ingresar a Ajustes, luego buscar General y pulsar en el apartado Actualización de software. Allí, nuestro iPhone nos mostrará las opciones (dependiendo del modelo de celular, también podrás instalar iOS 18.7). Finalmente, descargar e instalar el nuevo software.
Pantalla iOS 26
Liquid Glass, el nuevo diseño que ofrece Apple para sus iPhone.
Una vez que el teléfono instale iOS 26, podremos disfrutar de funciones innovadoras, como las siguientes:
- Diseño optimizado de la app Cámara, facilitando el acceso a modos de captura de fotos y grabación de videos.
- Liquid Glass: se trata de un nuevo diseño que vuelve las interacciones más agradables, enfocando más lo que se muestra en la pantalla. También se renuevan íconos de apps e ilustraciones.
- Apple Intelligence: traducción en vivo de mensajes recibidos y se mostrarán subtítulos en FaceTime.
- Mejoras en los filtros de llamadas.
- En Música, ahora encontrarás traducción y pronunciación de la letra para entender el significado de las canciones.