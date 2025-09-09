Apple presenta el iPhone 17 Air: es casi tan fino como el cristal de una ventana, trae una sola cámara y su batería dura 8 horas

En el lanzamiento de estos dispositivos, la multinacional californiana destacó que el iPhone 17 Air será uno de los teléfonos más finos del mercado global, alcanzando apenas los 5,6 milímetros de grosor, destronando así al Samsung S25 Edge, con 5,8 milímetros de grosor.

iPhone 17 Air teléfono El nuevo teléfono de Apple se destaca por ser ultrafino.

En lo que respecta a la cámara, el iPhone 17 Air trae solamente una como principal. Su alcance es de 48 MP y tiene un teleobjetivo de dos aumentos, todo potenciado con la tecnología Photonic Engine, mejorando el rendimiento incluso en condiciones de poca luz, ofreciendo imágenes magnificas.

Cámara iPhone 17 Air Cámara del iPhone 17 Air.

En cuanto a su cámara selfie, este nuevo teléfono de Apple estrenará una frontal con Center Stage, ofreciendo más píxeles y mostrando una mejora significativa al momento de encuadrar las fotos en comparación de modelos anteriores.

Otros aspectos importantes a destacar de los componentes del iPhone 17 Air es su batería MagSafe diseñada especialmente para teléfonos ultrafinos, garantizando hasta 8 horas continuas de reproducción de videos. Además, trae un potente procesador A19 y se despide de los chips físicos, obligando a los usuarios a acudir a la eSIM.

colores iphone 17 Air Estos teléfonos llegarán en una amplia gama de colores.

En lo que respecta al precio, los iPhone 17 Air tendrán un valor base de 999 dólares. Si bien fue su presentación, todavía no están a la venta en tiendas oficiales, aunque sí puedes reservarlo y en pocos días llegará a tu casa.