Apple presenta el iPhone 17 Air: es casi tan fino como el cristal de una ventana, trae una sola cámara y su batería dura 8 horas

Apple presentó su nueva gama de teléfonos. El iPhone 17 Air no solo se destaca por su bajo precio, sino también por ser el más delgado del mercado

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
El iPhone 17 Air tiene 5,6 milímetros de grosor.

Con bombos y platillos, Apple presentó en sociedad a los nuevos iPhone 17. Como es costumbre, los de Cupertino lanzaron distintos modelos de teléfono (base, Pro y Pro Max), aunque el foco de atención estuvo centrado en el 17 Air.

Este año, Apple decidió quitar de su lanzamiento los modelos Plus e incorporar los Air. Si bien se creía que estos últimos llegarían como un reemplazo, lo cierto es que se trata de equipos completamente distintos: los Plus se destacaban por su robustez y gran tamaño, mientras que los Air serán minimalistas y ultrafinos.

Así será el iPhone 17 Air

Este martes, Apple presentó a los iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y iPhone 17 Air. Este último es el que más ha llamado la atención de internautas y posibles compradores debido a sus características y también por su bajo precio.

En el lanzamiento de estos dispositivos, la multinacional californiana destacó que el iPhone 17 Air será uno de los teléfonos más finos del mercado global, alcanzando apenas los 5,6 milímetros de grosor, destronando así al Samsung S25 Edge, con 5,8 milímetros de grosor.

iPhone 17 Air teléfono
El nuevo teléfono de Apple se destaca por ser ultrafino.

En lo que respecta a la cámara, el iPhone 17 Air trae solamente una como principal. Su alcance es de 48 MP y tiene un teleobjetivo de dos aumentos, todo potenciado con la tecnología Photonic Engine, mejorando el rendimiento incluso en condiciones de poca luz, ofreciendo imágenes magnificas.

Cámara iPhone 17 Air
Cámara del iPhone 17 Air.

En cuanto a su cámara selfie, este nuevo teléfono de Apple estrenará una frontal con Center Stage, ofreciendo más píxeles y mostrando una mejora significativa al momento de encuadrar las fotos en comparación de modelos anteriores.

Otros aspectos importantes a destacar de los componentes del iPhone 17 Air es su batería MagSafe diseñada especialmente para teléfonos ultrafinos, garantizando hasta 8 horas continuas de reproducción de videos. Además, trae un potente procesador A19 y se despide de los chips físicos, obligando a los usuarios a acudir a la eSIM.

colores iphone 17 Air
Estos teléfonos llegarán en una amplia gama de colores.

En lo que respecta al precio, los iPhone 17 Air tendrán un valor base de 999 dólares. Si bien fue su presentación, todavía no están a la venta en tiendas oficiales, aunque sí puedes reservarlo y en pocos días llegará a tu casa.

