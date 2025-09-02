whatsapp WhatsApp copia una función de Instagram para compartir estados.

De acuerdo a lo que explican los especialistas de WABetaInfo, esta nueva herramienta que llega a WhatsApp permitirá contar con dos alternativas al momento de compartir un estado: con todos los contactos o con los mejores amigos o close friends.

Recordemos que, actualmente, WhatsApp permite escoger si preferimos compartir los estados con todas las personas agendadas o solo con algunas, excluyendo así contactos específicos. Por lo tanto, la próxima actualización que llegue a la aplicación de mensajería instantánea traerá una nueva forma de difundir nuestras fotos y videos.

Una vez que Meta habilite esta herramienta, deberás actualizar la aplicación y configurar la función de mejores amigos dirigiéndote primero a Ajustes de la plataforma. Después, buscar la sección de Privacidad y pulsar la opción Estados.

WhatsApp Aplicación Paso a paso para activar la nueva función de WhatsApp. Foto: WABetaInfo

Cuando estés dentro de este apartado, deberás configurar tu lista de mejores amigos incluyendo todos los contactos deseados (también verás las opciones Mis contactos, Mis contactos excepto, Solo compartir con). Luego, al momento de compartir una foto o video en los estados, deberás seleccionar previamente la opción mejores amigos y así aquellos contactos elegidos previamente podrán ver lo que compartes.