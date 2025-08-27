WhatsApp estrena función para programar llamadas: así de fácil puedes activar esta nueva herramienta

Al pulsar la opción Programar llamada se abrirá una ventana en donde se puede colocar la descripción (opcional). Debajo observaremos la fecha y hora de inicio y de finalización de la llamada. Si se desea, se puede desactivar la hora de finalización. También veremos una opción que nos permite escoger si la llamada será de voz o de video.

whatsapp llamadas Así de fácil puedes programar llamadas en WhatsApp. Foto: Xataka

Una vez que rellenamos todos estos campos según nuestra preferencia, habrá que pulsar el botón de enviar o siguiente. Eso nos llevará a la selección del contacto con el que realizaremos la llamada a futuro.

Esa persona recibirá un mensaje en WhatsApp con la información del evento programado y debajo la opción “Unirme a llamada”. Aquí hay que hacer una salvedad: más allá de que todavía no sea el momento pautado para la conexión a través de videollamada o llamada de voz, de todas formas, podrán unirse e iniciar la comunicación.

llamadas whatsapp Este mensaje avisará de la programación de la llamada dentro de WhatsApp. Foto: Xataka

Otro dato a tener en cuenta sobre esta nueva herramienta es que, por el momento, WhatsApp no te envía una notificación cuando llega la hora de la llamada programada. Probablemente se trata de una falla que en la próxima actualización será solucionada.

Para aprovechar esta función, simplemente deberás tener instalada la última versión de WhatsApp en tu teléfono Android o iOS.