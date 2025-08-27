Inicio Sociedad WhatsApp
WhatsApp estrena función para programar llamadas: así de fácil puedes activar esta nueva herramienta

En las últimas horas WhatsApp lanzó una actualización que permite programar llamadas, siendo una herramienta clave dentro de la aplicación de Meta

Walter Vasquez
Walter Vasquez
WhatsApp se está convirtiendo en una aplicación que reúne todas las herramientas de comunicación que necesita cualquier usuario. Una de las funciones más reclamadas por quienes tienen esta app instalada en sus teléfonos era la de programar mensajes y llamadas y ahora Meta ha cumplido, al menos, la mitad del pedido.

Es oficial: WhatsApp permite programar llamadas

En las últimas horas, Meta lanzó una actualización global en donde trae, entre otras cosas, la posibilidad de programar llamadas. Esta nueva herramienta es fácil de activar y solo debemos seguir un breve instructivo, según explica el medio especializado Xataka.

El primer paso consistirá en abrir WhatsApp y buscar el apartado de llamadas. A continuación, seleccionar el ícono “+” que se encuentra en la esquina superior derecha. Hecho esto, aparecerán distintas funciones: “Nuevo enlace de llamada”, “Llamar a un número”, “Nuevo contacto” y, finalmente, “Programar llamada”, acompañado de un sobrio diseño de un calendario.

Al pulsar la opción Programar llamada se abrirá una ventana en donde se puede colocar la descripción (opcional). Debajo observaremos la fecha y hora de inicio y de finalización de la llamada. Si se desea, se puede desactivar la hora de finalización. También veremos una opción que nos permite escoger si la llamada será de voz o de video.

Así de fácil puedes programar llamadas en WhatsApp. Foto: Xataka

Una vez que rellenamos todos estos campos según nuestra preferencia, habrá que pulsar el botón de enviar o siguiente. Eso nos llevará a la selección del contacto con el que realizaremos la llamada a futuro.

Esa persona recibirá un mensaje en WhatsApp con la información del evento programado y debajo la opción “Unirme a llamada”. Aquí hay que hacer una salvedad: más allá de que todavía no sea el momento pautado para la conexión a través de videollamada o llamada de voz, de todas formas, podrán unirse e iniciar la comunicación.

Este mensaje avisará de la programación de la llamada dentro de WhatsApp. Foto: Xataka

Otro dato a tener en cuenta sobre esta nueva herramienta es que, por el momento, WhatsApp no te envía una notificación cuando llega la hora de la llamada programada. Probablemente se trata de una falla que en la próxima actualización será solucionada.

Para aprovechar esta función, simplemente deberás tener instalada la última versión de WhatsApp en tu teléfono Android o iOS.

