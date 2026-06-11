Estos son los mejores perfumes para regalar en el Día del Padre

INVICTUS elixir Perfume INVICTUS elixir.

Para la noche, ya sea para usar en una cena romántica o para salir de fiesta, la recomendación de la experta es el perfume One Million Nigth Elixir. “Es una edición limitada que dura 2 meses en el mercado. Su fragancia es muy particular ya que en su corazón tiene una nota de jarabe de arce que es una resina obtenida de árboles que le brinda un aroma de caramelo tostado, único, sin competencia aromática. Es sensual, adictivo y poderoso”, detalló la especialista.

one million Perfume One Million Nigth Elixir.

Por último, a aquel hombre que le guste oler bien en el trabajo debe tener en el 212 Parfum. “Este perfume viene a presentar un aroma para hombres que viven según sus propias reglas guiados por el placer y no por la presión. Se abre con jengibre caramelizado y especias acompañando a una fresca lavanda aromática asentada en notas de cuero y ámbar”, explicó con precisión Aguirre.

perfume 212 Perfume 212 Parfum.

En cuanto a los precios de estos perfumes, desde Juleriaque contaron que los días jueves 11, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de junio tendrán un descuento del 20%. En consecuencia, los valores serán los siguientes: INVICTUS elixir $228.000 (habitualmente vale $285.000); One Million Nigth Elixir $204.800 (normalmente cuesta $256.000); y 212 Parfum $196.000 (su precio sin el descuento es de $245.000).

Además, ante la consulta de nuestro medio para abonar con tarjetas de crédito, desde la perfumería anticiparon que existen las siguientes facilidades de pago: “6 cuotas sin interés; 10 cuotas sin interés en compras que superen los $150.000 con cualquier VISA o Mastercard; también con tarjeta Naranja podés comprar en 10 cuotas sin interés o elegir 10% off en 6 cuotas sin interés”.