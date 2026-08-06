Día del Niño 2026: tres regalos creativos para despertar la imaginación de los chicos lejos de las pantallas

A la hora de elegir un presente que fomente la expresión artística y el pensamiento espacial, destacan 3 alternativas ideales para transformar cualquier espacio del hogar.

Ideas creativas sin pantallas para regalar en el Día del Niño

Marcadores para vidrio: se trata de marcadores especiales que permiten dibujar o escribir sobre espejos, ventanas y diversas superficies vidriadas, retirando la tinta de manera sencilla con solo pasar un paño húmedo. Esta propuesta convierte los ambientes en amplios lienzos reutilizables, incentivando la libre experimentación con colores y la creación de personajes o historias sin necesidad de gastar papel.

Bloques de construcción magnéticos: este tipo de piezas imantadas desafía a los chicos a erigir casas, castillos o vehículos sin un patrón único de armado. Su dinamismo estimula el pensamiento espacial, favorece la resolución de problemas y promueve el juego libre, tanto de forma individual como compartida.

Castillo de cartón para pintar y personalizar: una estructura de cartón pensada para que los pequeños la decoren, pinten y conviertan en su propio rincón de juego. Una vez coloreada, la casita puede transformarse en una nave espacial, un local comercial o cualquier escenario imaginado, incentivando el juego simbólico y ofreciendo una valiosa alternativa fuera del entorno digital.

Estas opciones destacan por permitir la invención de nuevos mundos de manera constante, ofreciendo a las familias herramientas prácticas para enriquecer el desarrollo de la infancia durante su fecha festiva.