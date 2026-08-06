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Día del Niño 2026: tres regalos creativos para despertar la imaginación de los chicos lejos de las pantallas

A poco del Día del Niño, las alternativas de juego libre para el próximo 16 de agosto que invitan a construir, pintar y explorar lejos de las pantallas

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Se acerca el Día del Niño y los más gandes pensamos qué regalarles. Hay buenas alternativas. Imagen ilustrativa Gemini. 

Se acerca el Día del Niño y los más gandes pensamos qué regalarles. Hay buenas alternativas. Imagen ilustrativa Gemini. 

La proximidad del Día del Niño, que en este 2026 se celebra el domingo 16 de agosto, abre una excelente oportunidad para obsequiar experiencias que pongan a prueba la creatividad y la exploración cotidiana de los peques. Más allá de las opciones comerciales tradicionales, existen propuestas lúdicas diseñadas para que los chicos construyan universos propios y jueguen de formas completamente innovadoras. Y lo que es muy importante: lejos de las pantallas.

A la hora de elegir un presente que fomente la expresión artística y el pensamiento espacial, destacan 3 alternativas ideales para transformar cualquier espacio del hogar.

Ideas creativas sin pantallas para regalar en el Día del Niño

  • Marcadores para vidrio: se trata de marcadores especiales que permiten dibujar o escribir sobre espejos, ventanas y diversas superficies vidriadas, retirando la tinta de manera sencilla con solo pasar un paño húmedo. Esta propuesta convierte los ambientes en amplios lienzos reutilizables, incentivando la libre experimentación con colores y la creación de personajes o historias sin necesidad de gastar papel.
  • Bloques de construcción magnéticos: este tipo de piezas imantadas desafía a los chicos a erigir casas, castillos o vehículos sin un patrón único de armado. Su dinamismo estimula el pensamiento espacial, favorece la resolución de problemas y promueve el juego libre, tanto de forma individual como compartida.
  • Castillo de cartón para pintar y personalizar: una estructura de cartón pensada para que los pequeños la decoren, pinten y conviertan en su propio rincón de juego. Una vez coloreada, la casita puede transformarse en una nave espacial, un local comercial o cualquier escenario imaginado, incentivando el juego simbólico y ofreciendo una valiosa alternativa fuera del entorno digital.

Estas opciones destacan por permitir la invención de nuevos mundos de manera constante, ofreciendo a las familias herramientas prácticas para enriquecer el desarrollo de la infancia durante su fecha festiva.

En pocas palabras

  • Día del Niño: se acerca la fecha, ideal para regalos creativos que alejan de las pantallas.
  • Regalos Sugeridos: marcadores para vidrio, bloques magnéticos y castillos de cartón para pintar.
  • Fomento de la Creatividad: las opciones buscan estimular la imaginación y el juego libre en los más chicos. 
Resumen generado por Thinkindot AI

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