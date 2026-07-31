Una bicicleta olvidada en un garaje puede ser apenas un objeto que junta polvo. Para un chico que nunca tuvo una, en cambio, puede significar libertad, aventuras y el regalo más esperado del año este Día del Niño.
Buscan bicicletas olvidadas y manos para repararlas con el fin de donarlas en el Día del Niño
Voluntarios de Mendoza reciben bicicletas rotas o en desuso, las reparan y las donan a merenderos. El 8 de agosto habrá un taller abierto e invitan a participar
Con esa idea nació "Rueditas Felices", una campaña solidaria impulsada por un grupo de voluntarios mendocinos que se propuso darle una segunda vida a bicicletas viejas, rotas o en desuso para convertirlas en el mejor regalo del Día del Niño.
La propuesta es tan sencilla como conmovedora: quienes tengan una bicicleta que ya no usen pueden donarla. Después comienza el verdadero trabajo. Los voluntarios la revisan, evalúan si puede repararse o si algunas de sus piezas servirán como repuestos para devolverle la vida a otra. El destino final siempre es el mismo: llegar a las manos de un niño que sueña con tener su propia bicicleta.
La campaña ya demostró que los pequeños gestos pueden provocar enormes alegrías. En la edición del año pasado lograron recuperar y entregar 130 bicicletas, todas destinadas a chicos de distintos merenderos.
"La idea es reunir muchas bicicletas para que todos puedan cumplir su sueño"
Pero este año quieren ir por más. Por eso convocan a toda la comunidad a participar de un taller abierto, una jornada en la que cualquier persona podrá colaborar con la reparación de los rodados, incluso sin tener conocimientos de mecánica.
"Lo importante es tener ganas de ayudar. No hace falta saber arreglar bicicletas. Siempre hay algo para hacer", explican los organizadores.
La cita será el sábado 8 de agosto, de 11 a 19, en Cervecería 23 Ríos, ubicada en Acceso Sur y Boedo, en Luján de Cuyo. Durante toda la jornada habrá voluntarios enseñando cómo reacondicionar las bicicletas y organizando el trabajo para que cada rodado quede listo antes de ser entregado.
Además de bicicletas completas, la campaña también recibe cuadros, ruedas, cubiertas, cámaras, frenos, pedales y cualquier pieza que pueda servir para reparar otra bicicleta. Incluso quienes tengan herramientas que ya no utilicen pueden donarlas para fortalecer el trabajo del grupo.
Las bicicletas pueden acercarse a Cervecería 23 Ríos de lunes a viernes, de 10 a 15, y de jueves a sábado, desde las 18 hasta la medianoche.
Dónde contactarse para donar bicicletas y darle felicidad a un niño
Una vez finalizado el taller, los organizadores coordinarán con distintos merenderos la entrega de todas las bicicletas recuperadas, para que cada una encuentre un nuevo dueño justo a tiempo para celebrar el Día del Niño.
Quienes quieran colaborar o conocer más sobre la iniciativa pueden comunicarse a través de Instagram en @23riosbeer, donde también publican información sobre la campaña y reciben consultas.
En tiempos donde muchas cosas parecen descartables, "Rueditas Felices" propone exactamente lo contrario: demostrar que una bicicleta vieja todavía puede cambiar una infancia. Porque, a veces, un poco de pintura, una cadena nueva y varias manos solidarias alcanzan para transformar un montón de hierros en un recuerdo que un chico guardará para siempre.
En pocas palabras
- Campaña solidaria: voluntarios mendocinos reparan bicicletas usadas para donarlas a niños en el Día del Niño.
- Taller abierto: el 8 de agosto se realizará una jornada de ayuda en Cervecería 23 Ríos, Luján de Cuyo.
- Donaciones: se reciben bicicletas completas, repuestos y herramientas para la iniciativa "Rueditas Felices".