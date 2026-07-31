Buscan bicicletas olvidadas y manos para repararlas con el fin de donarlas en el Día del Niño

La campaña ya demostró que los pequeños gestos pueden provocar enormes alegrías. En la edición del año pasado lograron recuperar y entregar 130 bicicletas, todas destinadas a chicos de distintos merenderos.

"La idea es reunir muchas bicicletas para que todos puedan cumplir su sueño"

Pero este año quieren ir por más. Por eso convocan a toda la comunidad a participar de un taller abierto, una jornada en la que cualquier persona podrá colaborar con la reparación de los rodados, incluso sin tener conocimientos de mecánica.

"Lo importante es tener ganas de ayudar. No hace falta saber arreglar bicicletas. Siempre hay algo para hacer", explican los organizadores.

La cita será el sábado 8 de agosto, de 11 a 19, en Cervecería 23 Ríos, ubicada en Acceso Sur y Boedo, en Luján de Cuyo. Durante toda la jornada habrá voluntarios enseñando cómo reacondicionar las bicicletas y organizando el trabajo para que cada rodado quede listo antes de ser entregado.

Además de bicicletas completas, la campaña también recibe cuadros, ruedas, cubiertas, cámaras, frenos, pedales y cualquier pieza que pueda servir para reparar otra bicicleta. Incluso quienes tengan herramientas que ya no utilicen pueden donarlas para fortalecer el trabajo del grupo.

Las bicicletas pueden acercarse a Cervecería 23 Ríos de lunes a viernes, de 10 a 15, y de jueves a sábado, desde las 18 hasta la medianoche.

Dónde contactarse para donar bicicletas y darle felicidad a un niño

Una vez finalizado el taller, los organizadores coordinarán con distintos merenderos la entrega de todas las bicicletas recuperadas, para que cada una encuentre un nuevo dueño justo a tiempo para celebrar el Día del Niño.

Quienes quieran colaborar o conocer más sobre la iniciativa pueden comunicarse a través de Instagram en @23riosbeer, donde también publican información sobre la campaña y reciben consultas.

En tiempos donde muchas cosas parecen descartables, "Rueditas Felices" propone exactamente lo contrario: demostrar que una bicicleta vieja todavía puede cambiar una infancia. Porque, a veces, un poco de pintura, una cadena nueva y varias manos solidarias alcanzan para transformar un montón de hierros en un recuerdo que un chico guardará para siempre.