Momentos de absoluta tensión se vivieron este jueves en la zona sur de la Ciudad de Córdoba a raíz de un operativo de seguridad de emergencia. Es que la alerta se encendió en un banco situado en la intersección de la Avenida Vélez Sarsfield y la calle Beccar Varela, en el barrio Ejército Argentino, cuando el personal de vigilancia detectó un bulto extraño en el sector de cajeros automáticos.
Tensión en un banco por un paquete extraño: el insólito elemento que halló un perro de la Brigada de Explosivos
Se activó un protocolo de seguridad en la sucursal del banco tras la aparición de una caja embalada sobre un basurero. Los detalles del trabajo del perro
La secuencia comenzó cuando un hombre, cuya identidad aún no fue establecida, ingresó al área de autoservicio y dejó una caja marrón de galletitas "Traviata" apoyada justo arriba de un cesto de basura. El hecho de que el paquete estuviera completamente cerrado con cinta de embalar despertó sospechas inmediatas, lo que motivó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El operativo de la Brigada de Explosivos y el insólito contenido de la caja en el banco
Frente al potencial peligro, se dio aviso a la Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba, que acudió al lugar para desplegar el protocolo preventivo correspondiente. Los efectivos trabajaron en la inspección del área junto a un perro adiestrado especialmente para la detección de sustancias peligrosas.
Siguiendo los estándares y protocolos internacionales de seguridad, los agentes analizaron minuciosamente el bulto y procedieron a su apertura controlada para verificar su interior. Una vez abierto el paquete, los uniformados constataron que no contenía ningún tipo de artefacto ni material explosivo.
Para sorpresa de todos los presentes, dentro de la caja de cartón los efectivos policiales únicamente hallaron fragmentos de vidrio. De este modo, tras el insólito hallazgo, la policía descartó de manera definitiva cualquier tipo de riesgo para los clientes y trabajadores de la entidad, recuperando la normalidad en la zona.
En pocas palabras
- Alerta en un banco: se activó un protocolo de seguridad por un paquete sospechoso en la zona de cajeros automáticos.
- Intervención canina: un perro de la Brigada de Explosivos colaboró en la inspección del bulto.
- Contenido insólito: la caja contenía solo fragmentos de vidrio, descartándose riesgo alguno.