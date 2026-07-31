Tensión en un banco por un paquete extraño: el insólito elemento que halló un perro de la Brigada de Explosivos

La secuencia comenzó cuando un hombre, cuya identidad aún no fue establecida, ingresó al área de autoservicio y dejó una caja marrón de galletitas "Traviata" apoyada justo arriba de un cesto de basura. El hecho de que el paquete estuviera completamente cerrado con cinta de embalar despertó sospechas inmediatas, lo que motivó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

La caja llena de pedazos de vidrio que apareció en un banco. Un perro alejó el peligro. Foto: Policía de Córdoba.

El operativo de la Brigada de Explosivos y el insólito contenido de la caja en el banco

Frente al potencial peligro, se dio aviso a la Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba, que acudió al lugar para desplegar el protocolo preventivo correspondiente. Los efectivos trabajaron en la inspección del área junto a un perro adiestrado especialmente para la detección de sustancias peligrosas.