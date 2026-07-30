Alerta para madres y padres: el juguete viral que retiraron en Europa por tener sustancias cancerígenas

A poco de que se festeje en Argentina el Día del Niño, los juguetes que se vuelven virales en las redes sociales suelen llegar con enorme rapidez a los comercios, ferias y plataformas de venta on line. Atraídos por la moda o el precio, muchos adultos los adquieren de forma impulsiva. Sin embargo, un caso reciente encendió las alarmas en el mundo entero y puso de manifiesto la importancia de verificar la seguridad de estos productos antes de llevarlos a casa. El caso del famoso "Squishy".
La controversia comenzó tras una alerta de la Oficina para la Seguridad de Productos y Normas del Reino Unido (OPSS), que el 25 de junio de 2026 informó el retiro del mercado de los Squeezy Dumplings, un juguete blando que se comercializa en recipientes con forma de canastita. El producto, distribuido por Samsons Cash and Carry Ltd. en Cardiff, fue clasificado como un riesgo químico serio tras detectarse en su capa exterior una concentración de benceno de 20 mg/kg, valor que incumple las normas británicas de seguridad.
Alerta por benceno, el reclamo en Argentina y la importancia del etiquetado
El benceno es un compuesto químico que, al ser inhalado, puede provocar irritación en los ojos, la nariz y la garganta, además de generar afecciones cutáneas en exposiciones elevadas.
Si bien la ficha oficial británica no reportó lesiones concretas en niños ni asoció el juguete a casos de leucemia, la alerta dejó al descubierto otra grave falla: el producto carecía de número de lote o identificadores en su envase, lo que imposibilita seguir la trazabilidad de las unidades vendidas. De hecho, la posible portación de sustancias cancerígenas sonó con fuerza en Argentina y la preocupación de padres y madres no tardó en instalarse.
Aunque no hay datos oficiales que confirmen el ingreso de esa partida al mercado argentino, la Cámara Argentina del Juguete pidió su retiro del mercado. Desde la entidad remarcaron que el sistema de Marcado de Conformidad exige que los artículos alcanzados por reglamentos técnicos lleven una identificación visible, legible y duradera, que incluya un código QR con acceso a la documentación técnica del producto, exigible para los certificados desde el 1° de octubre de 2025.
Para prevenir riesgos con los "Squishies" o cualquier juguete sensorial, se aconseja seguir una serie de pautas clave:
- Origen e importador: el envase debe indicar quién lo fabrica y quién es el responsable de su comercialización en Argentina.
- Marcado y lenguaje: verificar la presencia del código QR de seguridad y que las instrucciones y advertencias estén en castellano.
- Lugar de compra: elegir comercios establecidos para facilitar posibles reclamos.
- Estado del producto: no entregar el juguete si emite un olor químico intenso, pierde líquido, presenta roturas o cambios en la superficie.
- Uso adecuado: evitar calentar, perforar o modificar estos artículos caseramente.
Ante cualquier duda sobre un producto ya adquirido, lo más prudente es apartarlo de los chicos, guardar el envoltorio original y consultar en el comercio de compra o ante las autoridades de defensa del consumidor.
En pocas palabras
- Alerta sanitaria: detectaron benceno en un juguete viral, encendiendo alarmas por riesgos químicos.
- Reclamo local: la Cámara Argentina del Juguete pidió el retiro preventivo del mercado ante la posible presencia del compuesto tóxico.
- Recomendaciones clave: se aconseja verificar origen, etiquetado y estado de los juguetes para garantizar la seguridad infantil.