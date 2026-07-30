Alerta para madres y padres: el juguete viral que retiraron en Europa por tener sustancias cancerígenas

Si bien la ficha oficial británica no reportó lesiones concretas en niños ni asoció el juguete a casos de leucemia, la alerta dejó al descubierto otra grave falla: el producto carecía de número de lote o identificadores en su envase, lo que imposibilita seguir la trazabilidad de las unidades vendidas. De hecho, la posible portación de sustancias cancerígenas sonó con fuerza en Argentina y la preocupación de padres y madres no tardó en instalarse.

Aunque no hay datos oficiales que confirmen el ingreso de esa partida al mercado argentino, la Cámara Argentina del Juguete pidió su retiro del mercado. Desde la entidad remarcaron que el sistema de Marcado de Conformidad exige que los artículos alcanzados por reglamentos técnicos lleven una identificación visible, legible y duradera, que incluya un código QR con acceso a la documentación técnica del producto, exigible para los certificados desde el 1° de octubre de 2025.

Parece un juguete inofensivo, pero puede causar serios problemas en la salud. Imagen ilustrativa.

Para prevenir riesgos con los "Squishies" o cualquier juguete sensorial, se aconseja seguir una serie de pautas clave:

Origen e importador : el envase debe indicar quién lo fabrica y quién es el responsable de su comercialización en Argentina.

: el envase debe indicar quién lo fabrica y quién es el responsable de su comercialización en Argentina. Marcado y lenguaje : verificar la presencia del código QR de seguridad y que las instrucciones y advertencias estén en castellano.

: verificar la presencia del código QR de seguridad y que las instrucciones y advertencias estén en castellano. Lugar de compra : elegir comercios establecidos para facilitar posibles reclamos.

: elegir comercios establecidos para facilitar posibles reclamos. Estado del producto : no entregar el juguete si emite un olor químico intenso, pierde líquido, presenta roturas o cambios en la superficie.

: no entregar el juguete si emite un olor químico intenso, pierde líquido, presenta roturas o cambios en la superficie. Uso adecuado: evitar calentar, perforar o modificar estos artículos caseramente.

Ante cualquier duda sobre un producto ya adquirido, lo más prudente es apartarlo de los chicos, guardar el envoltorio original y consultar en el comercio de compra o ante las autoridades de defensa del consumidor.